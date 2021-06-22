Son dakika: Uşak'ta tarihi narkotik operasyonu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika: Uşak'ta tarihi narkotik operasyonu

Son dakika: Uşak'ta tarihi narkotik operasyonu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberler... Uşak'ta Narkotik Suçlarla Mücadele Ekipleri'nin düzenlediği operasyonda 4 kilograma yakın metanfetamin ele geçirildi.

Uşak'ta Narkotik Suçlarla Mücadele Ekipleri'nin düzenlediği operasyonda 4 kilograma yakın metanfetamin ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen iki şüpheli şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre; Uşak'ta Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, şehir dışından 2 şahsın şehirlerarası otobüsle kente yüklü miktarda uyuşturucu madde getirdiği bilgisine ulaştı. Bilgiler doğrultusunda İzmir - Ankara karayolu üzerinde denetleme noktasında otobüs durduruldu. Uyuşturucu madde aramada uzman köpek yardımıyla yapılan aramada ekipler, 1 metre uzunluğundaki iki parça demir boru buldu. Demir kesme aleti yardımıyla boruların açılmasının ardından borular içerisinde saklanmış toplamda 3 kilo 913 metanfetamin ele geçirilirken iki şüpheli şahıs Y.A. ve A.K. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen iki şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan ele geçirilen uyuşturucu maddenin 1 milyon 600 bin TL değerinde olduğu öğrenildi. - UŞAK

Son dakika: Uşak'ta tarihi narkotik operasyonu
Son dakika: Uşak'ta tarihi narkotik operasyonu
Son dakika: Uşak'ta tarihi narkotik operasyonu
Son dakika: Uşak'ta tarihi narkotik operasyonu
Son dakika: Uşak'ta tarihi narkotik operasyonu
Son dakika: Uşak'ta tarihi narkotik operasyonu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Mehmet Nuri Ersoy Adil Karaismailoğlu
Magazin Seda Sayan Selçuk Tekay İbrahim Tatlıses Mehmet Ali Erbil
Spor Ozan Tufan Fatih Terim Okay Yokuşlu Nihat Özdemir Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika: Uşak'ta tarihi narkotik operasyonu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.6.2021 16:55:38. #1.16#

title