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Son dakika! Uşak'ta silahlı kavgada 1'i ağır 3 kişi yaralandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika! Uşak'ta silahlı kavgada 1'i ağır 3 kişi yaralandı

Gelen son dakika haberlerine göre Uşak'ta bir gazinoda çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralanırken 1 yaralının ise hayati tehlikesi olduğu öğrenildi.

UŞAK (İHA) - Uşak'ta bir gazinoda çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralanırken 1 yaralının ise hayati tehlikesi olduğu öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre olay, Atatürk Mahallesi'nde bir gazinoda meydana geldi. İddialara göre U.Y., Ö.Y. ve Y.M. arasında bilinmeyen sebepten kavga çıktı. Kısa sürede büyüyen kavga, silahlı kavgaya döndü. Silahların ateşlenmesi sonucunda Y.M. ve U.Y. yararlandı. Ayrıca Ö.Y. ise gazinodan çıkan şahıslar tarafından darp edilerek yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı şahısları hastaneye kaldırırken Y.M.'nin hayati tehlikesi bulunduğu belirtildi. Olayla ilgili 4 şahıs, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Öte yandan kavga eden taraflardan U.Y. ve Ö.Y.'nin amca çocukları oldukları öğrenildi. - UŞAK

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