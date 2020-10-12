Son dakika: Uşak'ta sahte içki operasyonu
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Son dakika: Uşak'ta sahte içki operasyonu

12.10.2020 18:49 | Son Güncelleme: 12.10.2020 18:52
Son dakika: Uşak'ta sahte içki operasyonu

Son dakika haberleri... Uşak'ta jandarma ekiplerince düzenlenen sahte içki operasyonda 12 litre rakı, 15 litre votka ve 6 litre etil alkol ele geçirildi.

Uşak'ta jandarma ekiplerince düzenlenen sahte içki operasyonda 12 litre rakı, 15 litre votka ve 6 litre etil alkol ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Banaz ilçesinde bir evde sahte içki imal edildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Eve operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada, 12 litre rakı, 15 litre votka, 6 litre etil alkol, 31 alkollü içki aroması ve 21 boş şişe ele geçirdi.

Olayla ilgili gözaltına alınan bir şüpheli, adli işlemlerin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Sunal

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