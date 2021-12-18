Son dakika... Uşak'ta polis ekipleri mama verdiği sokak hayvanlarını battaniyeye sardı - Haberler
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Son dakika... Uşak'ta polis ekipleri mama verdiği sokak hayvanlarını battaniyeye sardı

Son dakika... Uşak'ta polis ekipleri mama verdiği sokak hayvanlarını battaniyeye sardı
AA / Mehmet Çalık - Haberler | Güncel

Son dakika haber... Uşak'ta hava sıcaklığının düşmesinin ardından polis ekipleri sokak hayvanlarına mama bıraktı, bazı hayvanları da battaniyeye sardı.

UŞAK (AA) - Uşak'ta hava sıcaklığının düşmesinin ardından polis ekipleri sokak hayvanlarına mama bıraktı, bazı hayvanları da battaniyeye sardı.

Kentte hava sıcaklığının sıfırın altında 5 dereceye kadar düşmesi nedeniyle İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekiplerince, kentin birçok noktasında sokak hayvanlarına mama verildi.

Ekipler soğuk havadan dolayı İsmet Paşa Caddesi ve Atapark bölgesinde bazı sokak hayvanlarını battaniyeye sardı.

Atapark bölgesinde sokak hayvanları için oluşturulan kulübelere de battaniye serildi.

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AA / Mehmet Çalık - Son Dakika Haberleri

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