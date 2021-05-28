Son dakika: Uşak'ta polis bir otomobilde 2002 sikke yakaladı
Son dakika gündem haberine göre Uşak'ta polis ekiplerince durdurulan bir otomobilde 2002 adet sikke ele geçirildi.
Uşak'ta polis ekiplerince durdurulan bir otomobilde 2002 adet sikke ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüpheli bir otomobili Ankara-İzmir kara yolu kent girişinde durdurdu.
Araçtaki aramalarda 2002 sikke ele geçirildi.
Gözaltına alınan otomobilin sürücüsü, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çalık