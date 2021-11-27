Minibüs ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 11 kişi yaralandı - Haberler
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Minibüs ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 11 kişi yaralandı

AA / Mehmet Çalık - Haberler | Güncel

Uşak'ta öğrencileri taşıyan minibüs ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 11 kişi yaralandı.

UŞAK (AA) - Uşak'ta öğrencileri taşıyan minibüs ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 11 kişi yaralandı.

Özel bir kolejde eğitim gören öğrencilerin bulunduğu Y.C. yönetimindeki 64 Y 5009 plakalı minibüs, Alparslan Caddesi ile Yavuz Sultan Selim Caddesi kesişimindeki kavşakta, E.A'nın kullandığı 64 AAH 179 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Savrulan minibüs refüje çarparak durabildi. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan minibüsteki 10 öğrenci ile hafif ticari aracın sürücüsü, ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Minibüs ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 11 kişi yaralandı

Minibüs ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 11 kişi yaralandı

Minibüs ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 11 kişi yaralandı

Minibüs ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 11 kişi yaralandı

Minibüs ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 11 kişi yaralandı

Minibüs ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 11 kişi yaralandı

Minibüs ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 11 kişi yaralandı

Minibüs ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 11 kişi yaralandı

AA / Mehmet Çalık - Son Dakika Haberleri

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