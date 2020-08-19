Son Dakika: Uşak'ta kaçak içki operasyonu
Gelen son dakika haberine göre Uşak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kaçak içki operasyonu düzenlendi.
19.08.2020 18:05 | Son Güncelleme: 19.08.2020 19:15
Uşak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kaçak içki operasyonu düzenlendi.
Uşak'ın Banaz ilçesi girişinde yabancı uyruklu tır şoförünün kaçak içki sevkiyatı yapacağı bilgisini alan Uşak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaklaşık 2 litre çeşitli markalarda kaçak içki ele geçirdi.
Bulgaristan uyruklu B.I'nın (24) adli işlemleri devam ederken ele geçirilen kaçak içkilerin Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğüne teslim edileceği belirtildi.
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Kaynak: AA