Son dakika! Uşak'ta fabrikada çıkan yangın hızlı müdahaleyle söndürüldü - Haberler
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Son dakika! Uşak'ta fabrikada çıkan yangın hızlı müdahaleyle söndürüldü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika! Uşak'ta fabrikada çıkan yangın hızlı müdahaleyle söndürüldü

Son dakika haberlerine göre Uşak'ta bir tekstil fabrikasında makinadan kaynaklı çıkan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle birlikte fazla büyümeden söndürüldü.

Uşak'ta bir tekstil fabrikasında makinadan kaynaklı çıkan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle birlikte fazla büyümeden söndürüldü.

Uşak'e merkeze bağlı Sarayaltı Mahallesi 5. İplik Sokak'ta bir tekstil fabrikasında saatler 11.00'ı gösterdiği sırada dumanlar yükseldi. Dumanları fark eden fabrika çalışanları, fabrikayı tahliye ederken 112 Acil Çağrı Merkezi'ne de ihbarda bulundu. İhbarlar sonrasında itfaiye, polis ve tedbir amaçlı ambulans sevk edildi. Çok sayıda ekiple itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken polis ekipleri de fabrikanın etrafında önlemler aldı.

Ekiplerin hızlı çalışmasıyla 1 saatte yangın söndürülürken fabrikanın harmanlama bölümündeki makinalarında hasar meydana geldi. Makinadan çıktığı öğrenilen yangınla ilgili ekiplerce soruşturma başlatıldı. - UŞAK

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

İtfaiye, Yangın, Polis, Uşak, 3. Sayfa, Haber

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