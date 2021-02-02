Son dakika: Uşak'ta çocuklar için "Aile Atölyesi" açıldı

Uşak Belediyesince 4-9 yaş arası çocukların belirli saatlerde vakit geçirmesini sağlaması planlanan "Aile Atölyesi"nin açılışı yapıldı.

Uşak Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, robotik kodlama, boyama, deneysel çalışma ve uygulamalı beceri atölyelerinin yer aldığı "Aile Atölyesi", Atatürk Kültür Merkezi'nde, Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın'ın da katılıyla açıldı.

"Aile Atölyesi"nin yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında 13.00-16.00 saatleri arasında açık olacağı ve dışarı çıkmasına izin verilen çocukların randevu sistemiyle belirli sayıda alınacağı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Mehmet Çakın, projeyle salgın döneminde sosyal hayattan uzak kalan çocukların tedbirler kapsamında tekrar sosyalleşmesini sağlamak istediklerini belirtti.

Aile Atölyesi Projesi'nin güzel bir sosyalleşmeyi de beraberinde getireceğini vurgulayan Çakın, "Yakın zamanda salgınının tamamen hayatımızdan çıkmasıyla çok daha güzel ve kalabalık etkinlikleri Uşak Belediyesi olarak çocuklarımızla ve yetişkinlerimizle buluşturmaya devam edeceğiz. Ben çocuklarımıza eğlendikleri ve burada yapacağımız etkinliklerle yeni bilgiler ve beceriler kazandıkları bir atölye süreci diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çalık