Son dakika! Uşak'ta bir polisin kolunu ısıran, diğerlerinin üzerine otomobil sürerek kaçan şüpheli yakalandı
Son dakika haberlerine göre Uşak'ta durdurulan otomobilde polise mukavemet göstererek 2 memurun hafif yaralanmasına neden olan zanlı yakalandı.
Uşak'ta durdurulan otomobilde polise mukavemet göstererek 2 memurun hafif yaralanmasına neden olan zanlı yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Işık Mahallesi'nde 4 şüphelinin bulunduğu otomobili durdurdu.
Sorguları yapılmak üzere araçtan indirilen şüphelilerden ön yolcu koltuğunda oturan E.D, yanına yaklaşan memurun kolunu ısırarak sürücü koltuğuna geçti ve otomobili polislerin üzerine sürerek kaçtı.
Bu sırada otomobilin ardından sürüklenen bir polis memuru hafif yaralandı.
Saklandığı adreste polis ekiplerince gözaltına alınan E.D'nin hırsızlık suçlarından kaydının bulunduğu tespit edildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Diğer zanlıların da GBT sorgularının ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çalık