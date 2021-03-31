Son dakika! Uşak'ta bir polisin kolunu ısıran, diğerlerinin üzerine otomobil sürerek kaçan şüpheli yakalandı

Son dakika haberlerine göre Uşak'ta durdurulan otomobilde polise mukavemet göstererek 2 memurun hafif yaralanmasına neden olan zanlı yakalandı.