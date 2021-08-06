Uşak'ta bıçaklı sopalı kavga: 9 gözaltı
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Uşak'ta bıçaklı sopalı kavga: 9 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Uşak'ta bıçaklı sopalı kavga: 9 gözaltı Uşak'ta gece saatlerinde bıçak ve sopanın kullanıldığı kavgada 9 kişi gözaltına alınırken 3 kişi yaralandı.

Uşak'ta bıçaklı sopalı kavga: 9 gözaltı

UŞAK - Uşak'ta gece saatlerinde bıçak ve sopanın kullanıldığı kavgada 9 kişi gözaltına alınırken 3 kişi yaralandı.

Olay Uşak merkeze bağlı İslice Mahallesine bağlı İsmet Paşa Caddesi'nde meydana geldi. İddialara göre kalabalık 2 grup arasında henüz bilinmeyen sebepten dolayı bıçak ve sopanın da kullanıldığı kavga çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bıçak ve sopaların kullanıldığı kavgada, polis ekipleri kavgayı ayırmak için biber gazıyla müdahale etti. Çıkan kavgada 3 kişi yaralanırken olay yerindeki araçların da camları kırıldı. Kavgaya karıştığı tespit edilen 9 kişi de gözaltına alındı. Kavgayla ilgili soruşturma başlatılırken yaralanan şahısların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Uşak'ta bıçaklı sopalı kavga: 9 gözaltı
Uşak'ta bıçaklı sopalı kavga: 9 gözaltı
Uşak'ta bıçaklı sopalı kavga: 9 gözaltı
Uşak'ta bıçaklı sopalı kavga: 9 gözaltı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Köksal Kılınç

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