Son dakika! Uşak'ta aynı evde kaldığı kişi tarafından bıçaklanan genç öldü
AA / Mehmet Çalık - Haberler | Güncel
Son dakika haberler... Uşak'ta aynı evde kaldığı kişi tarafından bıçakla ağır yaralanan genç, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
UŞAK (AA) - Uşak'ta aynı evde kaldığı kişi tarafından bıçakla ağır yaralanan genç, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Kalfa Mahallesi'nde çalıştığı çiftlikteki müstakil evde U.O'nun (24) bıçakla yaraladığı Güngör Kanat (26), 3 gündür tedavi gördüğü hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kanat'ın cenazesi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Öte yandan, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakılan U.O, tekrar gözaltına alındı.
AA / Mehmet Çalık - Son Dakika Haberleri
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