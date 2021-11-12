Son dakika! Uşak'ta aynı evde kaldığı kişi tarafından bıçaklanan genç öldü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika! Uşak'ta aynı evde kaldığı kişi tarafından bıçaklanan genç öldü

AA / Mehmet Çalık - Haberler | Güncel
Son dakika! Uşak'ta aynı evde kaldığı kişi tarafından bıçaklanan genç öldü

Son dakika haberler... Uşak'ta aynı evde kaldığı kişi tarafından bıçakla ağır yaralanan genç, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

UŞAK (AA) - Uşak'ta aynı evde kaldığı kişi tarafından bıçakla ağır yaralanan genç, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Kalfa Mahallesi'nde çalıştığı çiftlikteki müstakil evde U.O'nun (24) bıçakla yaraladığı Güngör Kanat (26), 3 gündür tedavi gördüğü hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kanat'ın cenazesi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Öte yandan, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakılan U.O, tekrar gözaltına alındı.

AA / Mehmet Çalık - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title