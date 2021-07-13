Son dakika... Uşak'ta 16 yaşındaki gencin ölümü şüpheli bulundu
Son dakika gelişmesine göre Uşak'ın Eşme ilçesinde kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 16 yaşındaki gencin cenazesi, otopsiye gönderildi.
Uşak'ın Eşme ilçesinde kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 16 yaşındaki gencin cenazesi, otopsiye gönderildi.
Uluyayla köyünde gece saatlerinde ablasının evinde bulunduğu sırada fenalaşıp bayılan 16 yaşındaki Mert Başer, kalp krizi şüphesiyle Eşme Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Başer, buradaki müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Başer'in cenazesi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çalık