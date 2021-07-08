Son Dakika | Uşak'ta 1 kişinin öldüğü silahlı kavganın ardından gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı
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Son Dakika | Uşak'ta 1 kişinin öldüğü silahlı kavganın ardından gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı

Son Dakika | Uşak'ta 1 kişinin öldüğü silahlı kavganın ardından gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı
Anadolu Ajansı / Mehmet Çalık - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre Uşak'ta 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin ağır yaralandığı silahlı kavganın ardından gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Uşak'ta 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin ağır yaralandığı silahlı kavganın ardından gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Köme Mahallesi'ndeki silahlı kavga sonrasında gözaltına alınan Afgan uyruklu A.B, A.M.A. ve A.S.N'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.S.N. ve A.B. tutuklandı, diğer şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Dün Afgan uyruklu 3 kişi arasında çıkan tartışmada A.B'nin tabancayla ateş etmesi sonucu A.H. ölmüş, K.H. yaralanmıştı.

Son Dakika | Uşak'ta 1 kişinin öldüğü silahlı kavganın ardından gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı
Son Dakika | Uşak'ta 1 kişinin öldüğü silahlı kavganın ardından gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çalık

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Son Dakika | Uşak'ta 1 kişinin öldüğü silahlı kavganın ardından gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı - Haberler
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