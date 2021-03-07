Son dakika! Uşak polisinden torbacı operasyonu
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Son dakika! Uşak polisinden torbacı operasyonu

07.03.2021 22:11 | Son Güncelleme: 07.03.2021 22:15
Son dakika! Uşak polisinden torbacı operasyonu

Son dakika gündem haberi: UŞAK İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü il genelinde uyuşturucu satışı yapan torbacılara yönelik operasyon yaptı.

UŞAK İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü il genelinde uyuşturucu satışı yapan torbacılara yönelik operasyon yaptı. 16 uyuşturucu satıcısının gözaltına alındığı operasyonda silahlar ele geçirildi.

Koronavirüs salgınıyla mücadelede örnek il olarak gösterilen Uşak'ta, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sabah saatlerinde 60 polisin katılımıyla eş zamanlı operasyon yaptı. İl genelinde uyuşturucu satışı yapan torbacılara yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda çok miktarda uyuşturucu madde ile adreslerde yapılan aramalarda bıçak, tabanca ve otomatik tüfek de ele geçirildi. torbacı olarak tabir edilen 16 sokak satıcısı da gözaltına alındı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürülen şüphelilerin sorgusu sürüyor.


Son dakika! Uşak polisinden torbacı operasyonu
Son dakika! Uşak polisinden torbacı operasyonu
Son dakika! Uşak polisinden torbacı operasyonu
Son dakika! Uşak polisinden torbacı operasyonu
Son dakika! Uşak polisinden torbacı operasyonu
Son dakika! Uşak polisinden torbacı operasyonu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Müslim SARIYAR

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