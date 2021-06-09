Son Dakika | Uşak merkezli uyuşturucu operasyonunda 7 kişi yakalandı
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Son Dakika | Uşak merkezli uyuşturucu operasyonunda 7 kişi yakalandı

Son Dakika | Uşak merkezli uyuşturucu operasyonunda 7 kişi yakalandı
Anadolu Ajansı / Orhan Sunal - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... Uyuşturucu satıcılarına yönelik Uşak merkezli operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.

Uyuşturucu satıcılarına yönelik Uşak merkezli operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.

Uşak Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcısı olduğu belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Biri Konya'da bulunan 7 kişi, adreslerine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Bu kişilerle bağlantılı 3 kişinin de cezaevinde bulunduğu tespit edildi.

Operasyonlarda muhtelif miktarlarda esrar, metamfetamin, bonzai ve yeşil reçeteye tabi hap ele geçirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Sunal

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