Son Dakika | Uşak merkezli uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son Dakika | Uşak merkezli uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama

Son Dakika | Uşak merkezli uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama
Anadolu Ajansı / Orhan Sunal - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre Uyuşturucu satıcılarına yönelik Uşak merkezli iki ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 kişiden 2'si tutuklandı.

Uyuşturucu satıcılarına yönelik Uşak merkezli iki ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 kişiden 2'si tutuklandı.

Uşak Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü operasyonda kent merkeziyle Konya'daki adreslerde yakalanan 7 zanlı, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasıyla adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan O.D. ve Ş.T, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri hakkında adli kontrol kararı alındı.

Belirlenen adreslere dün yapılan baskınlarda muhtelif miktarlarda esrar, metamfetamin, bonzai ve yeşil reçeteye tabi haplar ele geçirilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Sunal

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Muharrem İnce Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Memduh Büyükkılıç Adil Karaismailoğlu
Magazin Metin Uca Selçuk Balcı Rahşan Gülşan Funda Eryiğit
Spor Ali Koç Şenol Güneş Sergen Yalçın Merih Demiral Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son Dakika | Uşak merkezli uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.6.2021 17:46:02. #1.14#

title