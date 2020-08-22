Son Dakika | Üretim tesisine çevirdiği evde akrep yetiştiriyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son Dakika | Üretim tesisine çevirdiği evde akrep yetiştiriyor

Son dakika haberine göre Akrep üretim tesisinden görüntü Akreplerden görüntü Ferhat Alaca'nın akreplerle ilgilenmesi Ferhat Alaca'nın konuşması Üretim tesisine çevirdiği evde akrep yetiştiriyor Malatya'da okuduğu bilimsel yazılardan etkilenerek kurduğu üretim tesisinde 2 bin 500 akrep yetiştiren Ferhat Alaca, ilaç...

22.08.2020 11:44 | Son Güncelleme: 22.08.2020 11:50

Akrep üretim tesisinden görüntü

Akreplerden görüntü

Ferhat Alaca'nın akreplerle ilgilenmesi

Ferhat Alaca'nın konuşması

Üretim tesisine çevirdiği evde akrep yetiştiriyor

Malatya'da okuduğu bilimsel yazılardan etkilenerek kurduğu üretim tesisinde 2 bin 500 akrep yetiştiren Ferhat Alaca, ilaç sanayisi için ham madde üretiyor

Girişimci Ferhat Alaca:

"İlk başta bu hayvanla alakalı olan izinleri almaya çalıştım ve hepsini aldım. İlk olarak 300 hayvanı beslemeye başlamıştık, şu an 2 bin 500 akrebimiz var"

"Üretime başladıktan sonra da yavrulamaya başladılar ve ürettiğimiz hayvanlar anaç boylara geldiler"

MALATYA - OKAN COŞKUN - Malatyalı girişimci Ferhat Alaca, iki yıl önce üretim tesisine dönüştürdüğü evde, fanuslar içerisinde yetiştirdiği 2 bin 500 akrepten ilaç sanayisi için sağım yapıyor.

Merkez Yeşilyurt ilçesinin Bostanbaşı Mahallesi'nde yaşayan 33 yaşındaki Ferhat Alaca, okuduğu bilimsel yazılardan esinlenerek Türkiye'de nadir olarak yapılan ve ürkütücü bir iş olarak görülen akrep yetiştiriciliğine başlama kararı aldı.

"Kara akrep" (Androctonus Crassicauda) ile "Sarı akrep" (Leiurus abdullahbayrami) cinslerini yetiştirmek için yaklaşık 2 yıl önce Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünden izin alan Alaca, akrepler için satın aldığı evde 100 metrekarelik tesis kurdu ve doğadan topladığı 300 akreple işe başladı.

Zaman içerisinde sayıları artarak 2 bin 500'e ulaşan akreplerin bakımını özenle yapan Alaca, dünyanın en tehlikeli ve ölümcül zehrine sahip akreplerini zaman zaman eline alıyor.

"Özel antibakteriyel toprak getirdik"

Ferhat Alaca, AA muhabirine, hayvanları çok sevdiğini anlatarak, kendisi için ayrı bir yeri olan akreplerle ilgili sürekli araştırma yaptığını söyledi.

İlgisini çeken akreplerle girişimciliğe adım attığını anlatan Alaca, "Öncelikle hayvanlarla ilgili bilimsel yazılar okuyordum, araştırıyordum. Hayvanları seviyorum. Akreple ilgili bir bilimsel yazı dikkatimi çekti. Akrep diğer hayvanlara göre bana daha garip geldiği için biraz daha araştırma yaptım. Bilimsel yazılar konusunda biraz daha yoğunlaştım. İlk başta bu hayvanla alakalı olan izinleri almaya çalıştım ve hepsini aldım. İlk olarak 300 hayvanı beslemeye başlamıştık, şu an 2 bin 500 akrebimiz var." dedi.

Tesis ortamında hayvanlara özel bakım yapıldığına değinen Alaca, "Yurt dışından özel antibakteriyel toprak getirdik. Akrepler kaplara uyum sağladı. Üretime başladıktan sonra da yavrulamaya başladılar ve ürettiğimiz hayvanlar anaç boylara geldiler." dedi.

Alaca, yetiştirdiği akrepleri kendi tasarladıkları makine ile sağdıklarını ve elde ettikleri zehirlerin ilaç sanayisinde kullanıldığını anlatarak, şimdilerde ise bu zehirleri yurt dışına ihraç etmek için görüşme yaptıklarını belirtti.

Elindeki türlerin sayısını artırmayı hedeflediğini ifade eden Alaca, "Kovid-19 süreci milli ilacın ne kadar değerli olduğunu gösterdi. Akrep zehri çeşitli ilaçlarda kullanılıyor. Özellikle kanser ilaçlarında kullanılıyor. Ülkemizde de bunu değerlendirebiliriz." ifadelerini kullandı.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Son Dakika | Üretim tesisine çevirdiği evde akrep yetiştiriyor

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Türkiye'nin ilk kez gördüğü Fatih sondaj gemisindeki flamanın gizemi çözüldü Güncel
Türkiye'nin ilk kez gördüğü Fatih sondaj gemisindeki flamanın gizemi çözüldü
Hırsız ihbarı üzerine harekete geçen özel harekat polisleri, kapıyı kırınca şaşkına döndü 3. Sayfa
Hırsız ihbarı üzerine harekete geçen özel harekat polisleri, kapıyı kırınca şaşkına döndü
İkinci el araç fiyatlarındaki artış nedeniyle vatandaşlar hasarlı araçlara yöneldi: Yüzde 35 daha ucuz Ekonomi
İkinci el araç fiyatlarındaki artış nedeniyle vatandaşlar hasarlı araçlara yöneldi: Yüzde 35 daha ucuz
Fatih Portakal, doğal gaz keşfine 'Hayırlı olsun' deyip sorularını peş peşe sıraladı Medya
Fatih Portakal, doğal gaz keşfine "Hayırlı olsun" deyip sorularını peş peşe sıraladı
Oyuncu Hande Ataizi, tatilde sevgilisiyle tartıştı Magazin
Oyuncu Hande Ataizi, tatilde sevgilisiyle tartıştı
DSÖ Genel Direktörü: Salgını iki yıldan daha kısa bir sürede bitirmeyi umuyoruz Güncel
DSÖ Genel Direktörü: Salgını iki yıldan daha kısa bir sürede bitirmeyi umuyoruz
Dün gece kampa giden gencin cansız bedeni sabah saatlerinde kayalıklarda bulundu
Dün gece kampa giden gencin cansız bedeni sabah saatlerinde kayalıklarda bulundu
Namazını yarıda bırakan vatandaş, bayılan genci böyle yakaladı
Namazını yarıda bırakan vatandaş, bayılan genci böyle yakaladı
İstanbul'da görülen dev iguana, bakanlık yetkililerini harekete geçirdi
İstanbul'da görülen dev iguana, bakanlık yetkililerini harekete geçirdi
Koronavirüsün bulaşma şansı sıfıra indirgenebilir mi? Bilim Kurulu üyesi açıkladı
Koronavirüsün bulaşma şansı sıfıra indirgenebilir mi? Bilim Kurulu üyesi açıkladı
Beyaz Saray'da Kennedy'den sonra bir ilk! 57 yıl sonra Trump'ın kardeşi için cenaze töreni düzenlendi
Beyaz Saray'da Kennedy'den sonra bir ilk! 57 yıl sonra Trump'ın kardeşi için cenaze töreni düzenlendi
İYİ Partili vekil, doğal gaz keşfine inanmadı: Milletimizle alay etmeyin
İYİ Partili vekil, doğal gaz keşfine inanmadı: Milletimizle alay etmeyin
Suriyeli terzi, iş yerinin önüne astığı tabela ile Türkiye'ye teşekkür etti
Suriyeli terzi, iş yerinin önüne astığı tabela ile Türkiye'ye teşekkür etti
Malatyalı girişimci, üretim tesisine çevirdiği evde ilaç sanayisi için akrep yetiştiriyor
Malatyalı girişimci, üretim tesisine çevirdiği evde ilaç sanayisi için akrep yetiştiriyor
AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Berger, Türkiye'nin doğal gaz rezervi keşfini değerlendirdi
AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Berger, Türkiye'nin doğal gaz rezervi keşfini değerlendirdi
Hülya Avşar Beşiktaş için verdiği bağış sözünü tuttu
Hülya Avşar Beşiktaş için verdiği bağış sözünü tuttu
Canlı yayında şaşkına çeviren soru: Kocam Fahriye Evcen'e aşık, günaha girer mi?
Canlı yayında şaşkına çeviren soru: Kocam Fahriye Evcen'e aşık, günaha girer mi?
Parktaki ağaçlara kadın iç çamaşırı asılması vatandaşların tepkisi çekti
Parktaki ağaçlara kadın iç çamaşırı asılması vatandaşların tepkisi çekti
Jose Sosa, Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun 5 numaralı formasını giyecek
Jose Sosa, Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun 5 numaralı formasını giyecek
Emina Jahovic, yazılımcı Rona Gürçay ile aşk yaşamaya başladı
Emina Jahovic, yazılımcı Rona Gürçay ile aşk yaşamaya başladı
Bilim Kurulu Üyesi Hasan Tezer, artan koronavirüs vakaları sonrası sokak kısıtlaması sinyali verdi
Bilim Kurulu Üyesi Hasan Tezer, artan koronavirüs vakaları sonrası sokak kısıtlaması sinyali verdi
ABD'de 2 yaşındaki çocuğa maske takmayan aile uçaktan atıldı
ABD'de 2 yaşındaki çocuğa maske takmayan aile uçaktan atıldı
Çuvalda uyurken bulunan 15 yaşındaki çocuğun hikayesi yürek burktu
Çuvalda uyurken bulunan 15 yaşındaki çocuğun hikayesi yürek burktu
Karadeniz'de bulunan 320 milyar metreküplük doğal gaz milli imkanlarla çıkarılacak
Karadeniz'de bulunan 320 milyar metreküplük doğal gaz milli imkanlarla çıkarılacak
Doğal gazdan sonra sıra petrolde! 5 ilimizde arama çalışmaları için ruhsat verildi
Doğal gazdan sonra sıra petrolde! 5 ilimizde arama çalışmaları için ruhsat verildi
Alkollü TIR şoförü önce çarptı, sonra kaçmaya çalıştı
Alkollü TIR şoförü önce çarptı, sonra kaçmaya çalıştı
Şarkıcı Gökhan Özoğuz, Türkiye'nin ekonomisi hakkında konuştu: Çok üzülüyorum
Şarkıcı Gökhan Özoğuz, Türkiye'nin ekonomisi hakkında konuştu: Çok üzülüyorum
Yetişkin film yıldızı Johnny Sins, en çok beğendiği Türkçe şarkıyı takipçileriyle paylaştı
Yetişkin film yıldızı Johnny Sins, en çok beğendiği Türkçe şarkıyı takipçileriyle paylaştı
Trafikte dehşet anları kamerada! 'Polisim' diyerek önünü kesti, 5 yerinden bıçakladı
Trafikte dehşet anları kamerada! "Polisim" diyerek önünü kesti, 5 yerinden bıçakladı
Dünyaca ünlü sahilde 'röntgen' iddiası! Öfkeli kalabalık şüpheliyi linç etti
Dünyaca ünlü sahilde 'röntgen' iddiası! Öfkeli kalabalık şüpheliyi linç etti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Oruç Reis Ömer Çelik Ziya Selçuk Berat Albayrak Fahrettin Altun
Magazin Alişan Sezen Aksu Şeyma Subaşı Murat Dalkılıç
Spor Ahmet Ağaoğlu Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu Malcolm Thomas Mustafa Cengiz
Daha Fazla Fatih Bakan Enerji Doğalgaz
Şu an buradasınız: Son Dakika | Üretim tesisine çevirdiği evde akrep yetiştiriyor - Malatya
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.8.2020 13:00:36. #1.15#
title