Son dakika... Ürdün ve Irak'ta Kovid-19 kaynaklı ölümler arttı
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Son dakika... Ürdün ve Irak'ta Kovid-19 kaynaklı ölümler arttı

Son dakika... Ürdün ve Irak'ta Kovid-19 kaynaklı ölümler arttı
Anadolu Ajansı / Laith Al - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte Ürdün'de 62, Irak'ta 45 kişi yaşamını yitirdi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte Ürdün'de 62, Irak'ta 45 kişi yaşamını yitirdi.

Ürdün Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, salgında 62 kişinin daha hayatını kaybettiği, 3 bin 509 yeni vaka kaydedildiği, 6 bin 5 kişinin ise sağlığına kavuştuğu bildirildi.

Son verilere göre ülkede virüs kaynaklı can kaybının 8 bin 308'e, vaka sayısının 689 bin 482'ye, iyileşenlerin sayısının da 644 bin 486'ya yükseldiği ifade edildi.

Irak

Irak Çevre ve Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 45 kişinin daha hayatını kaybettiği, 7 bin 775 yeni vaka tespit edildiği, 7 bin 507 kişinin ise iyileştiği belirtildi.

Son verilerle salgındaki can kaybının 15 bin 26'ya, vaka sayısının 984 bin 950'ye, sağlığına kavuşanların da 864 bin 39'a çıktığı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Laith Al

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