Son Dakika | Ürdün ve Irak'ta Kovid-19 kaynaklı ölümler arttı
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Son Dakika | Ürdün ve Irak'ta Kovid-19 kaynaklı ölümler arttı

20.03.2021 19:39 | Son Güncelleme: 20.03.2021 19:43
Son Dakika | Ürdün ve Irak'ta Kovid-19 kaynaklı ölümler arttı

Son dakika haberleri... Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Ürdün'de 87, Irak'ta 32 kişi hayatını kaybetti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Ürdün'de 87, Irak'ta 32 kişi hayatını kaybetti.

Ürdün Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19'dan 87 kişinin daha vefat ettiği, 5 bin 205 yeni vaka tespit edildiği, 6 bin 302 kişinin ise iyileştiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı can kaybının 5 bin 788'e, vaka sayısının da 526 bin 666'ya yükseldiği ülkede, iyileşen hasta sayısının da 426 bin 754 olduğu ifade edildi.

Irak

Irak Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada ise son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 32 kişinin yaşamını yitirdiği, 4 bin 674 kişinin enfekte olduğu, 3 bin 795 kişinin sağlığına kavuştuğu kaydedildi.

Son verilerle toplam can kaybının 13 bin 969'a, vaka sayısının 789 bin 390'a, sağlığına kavuşanların sayısının da 710 bin 699'a ulaştığı bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Laith Al

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