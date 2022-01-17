Son dakika! Ürdün ordusu: Kaçak yollarla ülkeye girmeye çalışan 1 kişi öldürüldü

Son dakika haberine göre Ürdün ordusu, doğu sınırından ülkeye kaçak yollarla girmeye çalışan 1 kişinin öldürüldüğünü duyurdu.

Ürdün ordusu, doğu sınırından ülkeye kaçak yollarla girmeye çalışan 1 kişinin öldürüldüğünü duyurdu.

Ordunun resmi internet sitesinde ülkeye yasa dışı yollarla sızma girişimine ilişkin yazılı açıklama yayımlandı.

Açıklamada sızma girişiminin, dün sınırda Ürdünlü bir subayın ölümüyle sonuçlanan kaçakçılarla çatışmayla ilgili olduğu aktarıldı.

Doğu Askeri Bölge Komutanlığının güvenlik güçleriyle koordineli şekilde düzenlediği operasyonda yasa dışı yollardan sınırı aşmaya çalışan grubun ülkeye girişinin engellendiği aktarıldı.

Angajman kurallarının uygulandığı ifade edilen açıklamada, operasyonda 1 kişinin öldüğü, diğerlerinin kaçtığı kaydedildi.

Ürdün ordusu, dün Suriye sınırında kaçakçılarla yaşanan çatışmada bir subayın öldüğünü, 3 askerin yaralandığını duyurmuştu.