Son Dakika: Ürdün Mesleki Sendikalar Konseyi, Öğretmenler Sendikasının kapatılma kararının iptalini istedi Son dakika habere göre Ürdün Mesleki Sendikalar Konseyi, Öğretmenler Sendikasının kapatılma kararının iptal edilmesini ve Yönetim Kurulu üyelerinin serbest bırakılmasını talep etti.

Ürdün Mesleki Sendikalar Konseyi, Öğretmenler Sendikasının kapatılma kararının iptal edilmesini ve Yönetim Kurulu üyelerinin serbest bırakılmasını talep etti.

Ürdün resmi ajansı PETRA'da yer alan habere göre, Mesleki Sendikalar Konseyinden bir heyet, başkent Amman'da Başbakan Ömer er-Rezzaz ile görüştü.

Görüşmenin ardından Konseyden yapılan yazılı açıklamaya göre Başbakan'dan Öğretmenler Sendikasının kapatılması kararının iptal edilmesi, Yönetim Kurulu üyelerinin serbest bırakılması ve durumların normale dönmesi için ilgili kurumlara talimat vermesi talep edildi.

Konseyin tüm öğretmenlere destek verdiği ve diğer devlet memurlarının talepleriyle uyuşan beklentilerini haklı bulduğu ifade edilerek, tüm sorunlarının çözümünün diyalogdan geçtiği vurgulandı.

PETRA'nın haberine göre Başbakan Rezzaz ise mesleki sendikaların ulusal bir doku olduğunu belirterek, tüm devlet kurumlarının hukuka boyun eğdiğini ve kurallara uyduğunu söyledi.

Devletin, öğrencilerin eğitim hakkını koruma altına almaya muktedir olduğunu kaydeden Rezzaz, devletin öğrencilere eğitim hakkını temin edebilmesi için olağanüstü adımlar atmak zorunda kalmamasını ümit ettiğini dile getirdi.

Ürdünlü öğretmenler, 22 Temmuz'da, hükümetle Öğretmenler Sendikası arasında Ekim 2019'da imzalanan anlaşmanın şartlarının yerine getirilmesi talebiyle gösteri düzenlemişti.

Gösteriden birkaç gün sonra Amman Başsavcısı Hasan Abdellat, 25 Temmuz'da sendika çalışmalarının durdurulmasına, sendika merkezinin iki yıl süreyle kapatılmasına ve Yönetim Kurulundan 13 üyenin bir hafta gözaltına alınmasına karar vermişti.

Ne olmuştu?

Ürdün'ün başkenti Amman'da binlerce öğretmen, maaşlarına zam yapılması talebiyle 5 Eylül 2019'da gösteri düzenlemişti. Güvenlik güçleri, öğretmenleri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullanmıştı.

Öğretmenler, 8 Eylül'de zam talebiyle ülke çapında süresiz greve başlamıştı.

Ürdün tarihinin en uzun öğretmenler grevi, hükümetin özrü ve zam kararı alınmasının ardından 6 Ekim'de sona erdirilmişti.

Ürdün hükümeti, nisan ortalarında ise yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında 1 Mayıs'tan itibaren maaş zammı ödemelerinin durdurulmasını kararlaştırmıştı.

2011'de kurulan Ürdün Öğretmenler Sendikasının 140 bin üyesi bulunuyor.

Kaynak: AA