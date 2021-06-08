Son dakika: Ürdün Kralı 2. Abdullah: "Ürdün ve Filistin davasına karşı kurulan komployu bertaraf ettik"
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Son dakika: Ürdün Kralı 2. Abdullah: "Ürdün ve Filistin davasına karşı kurulan komployu bertaraf ettik"

Son dakika: Ürdün Kralı 2. Abdullah: 'Ürdün ve Filistin davasına karşı kurulan komployu bertaraf ettik'
Anadolu Ajansı / Laith Al - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: Ürdün Kralı 2. Abdullah, ülkesi ve Filistin davasının zayıflatılması için bir komplo kurulduğunu ancak bunu bertaraf etmeyi başardıklarını söyledi.

Ürdün Kralı 2. Abdullah, ülkesi ve Filistin davasının zayıflatılması için bir komplo kurulduğunu ancak bunu bertaraf etmeyi başardıklarını söyledi.

Ürdün Kraliyet Divanından yapılan açıklamaya göre, Kral 2. Abdullah, başkent Amman'daki Hüseyniye Sarayı'nda siyasilerle gerçekleştirdiği görüşmede gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Ürdün ve Filistin davasına karşı kurulan komployu bertaraf ettik." diyen Kral 2. Abdullah, ülkesinin Filistin'le ilgili duruşunun sabit ve açık olduğunu, Filistinlilere her türlü desteği vermeyi sürdüreceklerini vurguladı.

Kral 2. Abdullah, "Filistin davasının kapsamlı ve adil bir çözüme kavuşturulması için kardeş devletler, Avrupa ülkeleri ve ABD ile iletişim devam ediyor." dedi.

Ürdün Kralı ayrıca Kudüs'teki İslam ve Hristiyanlığa ait mukaddesatın himayesinde Haşimi vesayetinin oynadığı rolün önemine vurgu yaptı.

Hüseyniye Sarayı'ndaki buluşmada, ülkede kapsamlı reformlara ilişkin konuların da ele alındığı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Laith Al

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