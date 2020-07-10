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Son Dakika | Ürdün, Kovid-19 krizini sanayisi için fırsata dönüştürmek istiyor

Son dakika ekonomi haberine göre Ürdün'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sırasında gıda, ilaç ve tıbbi malzeme alanında gücünü kanıtlayan ve ayakta kalmayı başaran sanayi dallarının geliştirilmesi hedefleniyor.

Son Dakika | Ürdün, Kovid-19 krizini sanayisi için fırsata dönüştürmek istiyor
10.07.2020 17:23 | Son Güncelleme: 10.07.2020 17:23

Ürdün'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sırasında gıda, ilaç ve tıbbi malzeme alanında gücünü kanıtlayan ve ayakta kalmayı başaran sanayi dallarının geliştirilmesi hedefleniyor.

Uzmanlara göre, Ürdün'deki gıda, ilaç ve tıbbi malzeme sektörleri iç pazarın ihtiyaçlarını karşılama ve yurt dışına ihracat konusunda yeteneklerini kanıtlamış durumda.

Kovid-19 sürecinde birçok sektörde üretim ve ihracat sekteye uğrasa da özellikle ilaç sanayisinde ihracat, koruyucu giysiler ve tıbbi malzeme kalemlerinde artarak devam etti.

Ürdün Sanayi Odası İlaç Endüstrisi Temsilcisi Mazin Tantaş AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1950'lerden bu yana Ürdün'ün ilaç alanında bölge ülkelerine ihracat yaptığını söyledi.

Ülkesinin ilaç ve kimya alanlarında güçlü insani kaynağa da sahip olduğunu belirten Tantaş, küresel taleplerin sürdürülmesi konusunda ilaç sektöründe düzenleyici kurumların gelişimine de katkı sunduklarını ifade etti.

Ürdün'ün ilaç sektöründe yılda 615 milyon dinar (yaklaşık 867,1 milyon dolar) ihracatı olduğu tahmin ediliyor.

Tıbbi malzeme üretimi için 112 fabrika açıldı

Kovid-19 sürecinde tıbbi malzeme üretimi yapmak üzere yaklaşık 112 yeni fabrika kuruldu.

Ürdün'de maske üreten fabrika sayısı salgından önce bir iken şu anda 12'ye ulaşmış durumda, ayrıca son aylarda koruyucu giysi üreten 28 fabrika daha sektöre adım attı.

İlaç Sanayii Odası verilerine göre, Kovid-19 krizinden önce 12 olan dezenfektan fabrikası sayısı kriz sırasında 50'ye çıkarken, dezenfekte odası üzerine çalışan fabrika sayısı da 30'a ulaştı.

Gıda sektörü iç pazarın yüzde 65'ine cevap veriyor

Gıda Sanayi Temsilcisi Muhammed el-Citan da Ürdün'ün coğrafi olarak ticaretinin kolay olmasının yanı sıra Arap dünyasındaki ve uluslararası alandaki yasa ve yönetmelikleri kabul etmesinin pazarlarda ülkesine rekabet avantajı sağladığını dile getirdi.

Sektörde yaklaşık 2 bin 600 tesisin faaliyet gösterdiği Ürdün'ün 2019'a göre gıda ihracatının yüzde 9 arttığını belirten Citan, ülkenin bazı gıda dallarında kendine yetme seviyesine ulaştığını ve Kovid-19 sırasında da iç pazarın yüzde 65'ine gıda sağlayabilecek kapasitede olduğunu aktardı.

Gıda sektöründe üretimin bu yıl 4,5 milyar dinar (yaklaşık 6,3 milyar dolar) olduğu tahmin edilen Ürdün'de, sektörden geçen yıl 557,6 milyon dinar (786,2 milyon dolar), 2018 yılında ise 524,6 milyon dinar (739,6 milyon dolar) ihracat gerçekleşmişti.

Ekonomi Uzmanı Ziyan Zevane ise söz konusu sanayi kollarının hükümetin destek vermemesi sebebiyle geçen dönemlerde çok yavaş geliştiğini ifade etti.

Bu sektörlerin Kovid-19 salgınında iç pazarın ihtiyaçlarını karşılayarak ve ihracat yaparak yeterliliğini kanıtladığını aktaran Zevara, "Bu sektörler, kendi imkanları ile faaliyet gösteriyorlar. Eğer bazı bölge ülkelerinin aldığı desteğin bir kısmına sahip olsalar, bölge pazarlarını dahi kontrol edebilir hale gelirler." ifadelerini kullandı.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

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