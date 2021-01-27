Son dakika! Ürdün, Irak ve Suudi Arabistan'da Kovid-19'dan ölümler arttı

Bir son dakika haberine göre Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Ürdün'de 14, Irak'ta 8, Suudi Arabistan'da 4 kişi daha hayatını kaybetti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Ürdün'de 14, Irak'ta 8, Suudi Arabistan'da 4 kişi daha hayatını kaybetti.

Ürdün Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, salgında son 24 saatte 14 kişinin yaşamını yitirdiği, 870 kişinin enfekte olduğu, 1075 kişinin sağlığına kavuştuğu belirtildi.

Açıklamada, vefat sayısının 4 bin 262'ye, vakaların 323 bin 111'e, iyileşenlerin sayısının da 311 bin 80'e yükseldiği aktarıldı.

Irak

Irak Çevre ve Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 8 kişinin daha hayatını kaybettiği, 879 yeni vaka tespit edildiği, 1575 kişinin ise iyileştiği ifade edildi.

Açıklamada, son verilerle can kaybının 13 bin 18'e, vaka sayısının 616 bin 259'a, iyileşen hasta sayısının da 586 bin 327'ye çıktığı kaydedildi.

Suudi Arabistan

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada ise son 24 saatte Kovid-19'dan 4 kişinin öldüğü, 216 kişide virüs tespit edildiği, 205 kişinin iyileştiği aktarıldı.

Virüs kaynaklı toplam can kaybının 6 bin 363'e, vaka sayısının 367 bin 23'e yükseldiği bilgisi verilen açıklamada, 358 bin 545 kişinin sağlığına kavuştuğu belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Laith Al