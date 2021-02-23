Son dakika! Ürdün, Irak ve Filistin'de Kovid-19'dan ölümler arttı
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Son dakika! Ürdün, Irak ve Filistin'de Kovid-19'dan ölümler arttı

23.02.2021 22:05 | Son Güncelleme: 23.02.2021 22:08
Son dakika! Ürdün, Irak ve Filistin'de Kovid-19'dan ölümler arttı

Son dakika habere göre Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Ürdün'de 19, Irak'ta 16, Filistin'de 10 kişi hayatını kaybetti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Ürdün'de 19, Irak'ta 16, Filistin'de 10 kişi hayatını kaybetti.

Ürdün Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamada, 19 kişinin Kovid-19'dan öldüğünü, 4 bin 139 yeni vaka tespit edildiğini duyurdu.

Açıklamada, ülkede salgından ölenlerin toplam sayısının 4 bin 589'a çıktığı, vakaların 372 bin 417'ye yükseldiği belirtildi. Sağlığına kavuşanların sayısının ise 339 bin 214 olduğu kaydedildi.

Irak

Irak Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, Kovid-19 salgınında 16 kişi vefat etti, 4 bin 181 yeni vaka kaydedildi, 2 bin 592 kişi ise iyileşti.

Virüs kaynaklı can kaybının 13 bin 311'e yükseldiği ülkede, toplam vaka sayısı 675 bin 982'ye, iyileşenlerin sayısı da 623 bin 337'ye ulaştı.

Filistin

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, salgında 10 kişinin hayatını kaybettiği, 1996 yeni vaka tespit edildiği, 1120 kişinin ise sağlığına kavuştuğu belirtildi.

Açıklamada, 10 can kaybının tümünün ve vakaların 1821'inin Batı Şeria ve Kudüs'te, 175 vakanın ise Gazze'de kaydedildiği aktarıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Laith Al

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