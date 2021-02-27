Son dakika! Ürdün, Irak ve BAE'de Kovid-19 kaynaklı ölümler arttı

Son dakika haberi... Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Ürdün'de 25, Irak'ta 18 ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) 15 kişi daha hayatını kaybetti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Ürdün'de 25, Irak'ta 18 ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) 15 kişi daha hayatını kaybetti.

Ürdün Sağlık Bakanlığı, Kovid-19'dan 25 kişinin öldüğünü, 2 bin 584 yeni vaka tespit edildiğini, 2 bin 447 kişinin ise iyileştiğini duyurdu.

Salgında toplam can kaybının 4 bin 675'e, vaka sayısının 386 bin 496'ya yükseldiği, iyileşenlerin sayısının ise 346 bin 287 olduğu kaydedildi.

Irak

Irak Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 18 kişi vefat etti, 3 bin 543 yeni vaka kaydedildi, 2 bin 460 kişi iyileşti.

Virüs kaynaklı can kaybının 13 bin 383'e, vaka sayısının da 692 bin 241'e yükseldiği ülkede, iyileşenlerin sayısı ise 632 bin 998'e ulaştı.

BAE

BAE Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 15 kişinin daha yaşamını yitirdiği, 3 bin 434 kişinin enfekte olduğu, 2 bin 171 kişinin ise sağlığına kavuştuğu belirtildi.

Böylece salgında can kaybının 1213'e, vaka sayısının 388 bin 594'e, iyileşenlerin sayısının ise 379 bin 708'e çıktığı bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekrem Biçeroğlu