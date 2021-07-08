Son Dakika | Ürdün, Hedasi Barajı meselesinde Mısır ve Sudan'ın "haklarını korumasına" destek verdiğini açıkladı
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Son Dakika | Ürdün, Hedasi Barajı meselesinde Mısır ve Sudan'ın "haklarını korumasına" destek verdiğini açıkladı

Son Dakika | Ürdün, Hedasi Barajı meselesinde Mısır ve Sudan'ın 'haklarını korumasına' destek verdiğini açıkladı
Anadolu Ajansı / Laith Al - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre Ürdün, Etiyopya'daki Hedasi Barajı konusundaki anlaşmazlığın müzakereler yoluyla çözüme kavuşturulmasının önemini vurgulayarak Mısır ve Sudan'ın su güvenliğinin, Arap ulusal güvenliğinin ayrılmaz bir parçası olduğunu belirtti.

Ürdün, Etiyopya'daki Hedasi Barajı konusundaki anlaşmazlığın müzakereler yoluyla çözüme kavuşturulmasının önemini vurgulayarak Mısır ve Sudan'ın su güvenliğinin, Arap ulusal güvenliğinin ayrılmaz bir parçası olduğunu belirtti.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Ürdün'ün "Mısır ile Sudan'ın haklarını korumasına destek verdiği" ifade edildi.

Açıklamada, "Mısır ve Sudan'ın su güvenliği, Arap ulusal güvenliğinin ayrılmaz bir parçasıdır." ifadelerine yer verildi.

"Hedasi Barajı meselesinde tüm tarafların Nil sularındaki haklarını koruyacak şekilde müzakere yoluyla bir çözüme ulaşılmasının önemine" vurgu yapılan açıklamada, uluslararası hukuka dayanan adil bir anlaşmaya varılmadan tek taraflı hiçbir adım atılmaması ve barajın doldurulmaması çağrısında bulunuldu.

Etiyopya ikinci dolum sürecini başlattığını bildirdi

Mısır Su Kaynakları ve Sulama Bakanlığı, 6 Temmuz'da Etiyopyalı Su, Sulama ve Enerji Bakanı Seleshi Bekele'den ülkesinin Hedasi Barajı'nın ikinci dolum sürecini başlattığını belirten resmi bir mektup aldıklarını açıklamıştı.

Bakanlığın, Etiyopya'ya cevaben gönderdiği mektupta, Kahire'nin bu "tek taraflı adımı" reddettiği vurgulanmış, bunun bölgesel ve uluslararası alandaki yansımaları konusunda uyarıda bulunulmuştu.

Mısır, Etiyopya ve Sudan arasındaki Hedasi Barajı meselesi

Mısır, Etiyopya ve Sudan arasındaki Hedasi Barajı'yla ilgili müzakerelerden 10 yıldır sonuç alınamıyor.

Şimdiye kadar yüzde 80'i tamamlanan Hedasi Barajı, Sudan-Etiyopya sınırına yakın bir bölgede, Nil Nehri'ni yüzde 85 besleyen Mavi Nil Nehri kolu üzerinde yapılması nedeniyle büyük önem taşıyor.

Addis Ababa yönetimi, Mısır ve Sudan ile bir anlaşmaya varmamasına rağmen barajın doldurulmasında ısrar ederken, Kahire ve Hartum yönetimleri Nil suyunun paydaş ülke başına düşen yıllık paylarının etkilenmemesi için öncelikle üçlü anlaşmaya varılması gerektiğini vurguluyor.

Barajda ilk dolum işlemi tepkilere rağmen Temmuz 2020'de yapılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Laith Al

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Son Dakika | Ürdün, Hedasi Barajı meselesinde Mısır ve Sudan'ın "haklarını korumasına" destek verdiğini açıkladı - Haberler
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