Son dakika: Ürdün'deki darbe girişimi davasında mahkeme, karar duruşmasının pazartesi günü yapılacağını duyurdu

Edinilen son dakika gelişmesine göre Ürdün'de eski Veliaht Prens Hamza bin Hüseyin'in de adının karıştığı darbe girişimi davasında karar duruşmasının 12 Temmuz Pazartesi günü yapılacağı açıklandı.

Ürdün'de eski Veliaht Prens Hamza bin Hüseyin'in de adının karıştığı darbe girişimi davasında karar duruşmasının 12 Temmuz Pazartesi günü yapılacağı açıklandı.

"El-Memleke" adlı Ürdün resmi televizyon kanalının sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yapılan açıklamada, Devlet Güvenlik Mahkemesi'nin davanın karar duruşmasını pazartesi günü yapma kararı aldığı ifade edildi.

Açıklamada başka bir bilgi paylaşılmadı.

???????Ürdün kamuoyunda "fitne davası" olarak bilinen davada, Eski Kraliyet Divanı Başkanı Basim Avadallah ve Kraliyet ailesinden Şerif Hasan bin Zeyd, tutuklu yargılanıyor.

Bugün 6'ncısı yapılan dava duruşmaları 21 Haziran'da görülmeye başlanmıştı. Duruşmalar, devlet gizliliği gereği basına kapalı yapılıyor.

Mahkeme 1 Temmuz'da davayla ilgili olarak, bazı prenslerin tanıklık için çağrılması talebini reddetmişti.

Ne olmuştu?

ABD merkezli Washington Post gazetesi 3 Nisan'da eski Ürdün Veliaht Prensi Hamza bin Hüseyin ve 20 kişinin, "Kral 2. Abdullah'a karşı komplo kurma" suçlamasıyla gözaltına alındığını iddia etmişti.

Ürdün hükümeti, 16 kişinin gözaltına alındığını duyururken, Ürdün Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Ahmed el-Huneyti, Prens Hamza'nın gözaltına alınmadığını ancak kendisinden ülkenin güvenliğine zarar verebilecek faaliyetlerini durdurmasının istendiğini açıklamıştı.

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi de 4 Nisan'da yaptığı açıklamada, yürütülen soruşturma sonucunda Prens Hamza'nın dış güçlerle ülkenin güvenliğini hedef alan birtakım faaliyetlere karıştığının ortaya çıktığını söylemişti.

Eski Veliaht Prens Hamza bin Hüseyin, 5 Nisan'da Kral 2. Abdullah'a bağlılığını teyit eden bir mektuba imza atmıştı.

Ürdün Kralı 2. Abdullah da 7 Nisan'da ulusa sesleniş için yazılı bir açıklama yayımlamış, Prens Hamza'nın ailesi ile sarayında bulunduğunu ve son günlerde yaşanan "fitnenin son bulduğunu" ifade etmişti.

Ürdün resmi televizyonu 12 Nisan'da Prens Hamza meselesinin Kraliyet ailesi geleneği çerçevesinde çözüme kavuşturulacağını, eski Veliaht Prens'in hukuki işlemlerden muaf tutularak yargı önüne çıkmayacağını duyurmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Laith Al