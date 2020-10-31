Son dakika! Ürdün'de son 24 saatte 57 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

Son dakika haberler... Ürdün'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle 57 kişinin daha yaşamını yitirmesi sonucu toplam can kaybı 829'a ulaştı.

Ürdün'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle 57 kişinin daha yaşamını yitirmesi sonucu toplam can kaybı 829'a ulaştı.

Ürdün Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, son 24 saatte Kovid-19 hastası 57 kişi daha hayatını kaybetti ve 3 bin 301 yeni vaka tespit edildi.

Böylece virüs kaynaklı can kaybı 829'a, vaka sayısı 72 bin 607'ye yükseldi.

Tedavileri tamamlanarak sağlığına kavuşanların sayısı ise 8 bin 181 oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Laith Al