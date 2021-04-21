Son dakika... Ürdün'de Prens Hamza'nın davasına ilişkin soruşturma tamamlandı
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Son dakika... Ürdün'de Prens Hamza'nın davasına ilişkin soruşturma tamamlandı

Son dakika... Ürdün'de Prens Hamza'nın davasına ilişkin soruşturma tamamlandı
Anadolu Ajansı / Hamdi Yıldız - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre Ürdün Devlet Güvenlik Başsavcılığı, darbe girişimiyle ilgili davaya eski Veliaht Prens Hamza'nın karıştığına ilişkin yürütülen soruşturmanın tamamlandığını duyurdu.

Ürdün Devlet Güvenlik Başsavcılığı, darbe girişimiyle ilgili davaya eski Veliaht Prens Hamza'nın karıştığına ilişkin yürütülen soruşturmanın tamamlandığını duyurdu.

Başsavcı Hazim el-Mecali yaptığı yazılı açıklamada, incelemeler sonucunda, kraliyetin istikrarı ve güvenliğine açık bir tehdit olacak farklı olaylara karışanların rollerinin tespit edildiği belirtti.

Prens Hamza'nın olaylara ilişkin yürüttüğü soruşturmanın tamamlandığını aktaran Mecali, savcılığın davayı devlet güvenlik mahkemesine sevk etmesi için yasal gereklilik üzerinde çalıştığını kaydetti.

Ne olmuştu?

ABD merkezli Washington Post gazetesi 3 Nisan'da eski Ürdün Veliaht Prensi Hamza bin Hüseyin ve 20 kişinin, "Kral 2. Abdullah'a karşı komplo kurma" suçlamasıyla gözaltına alındığını iddia etmişti.

Ürdün Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Ahmed el-Huneyti ise Prens Hamza'nın gözaltına alınmadığını ancak kendisinden ülkenin güvenliğine zarar verebilecek faaliyetlerini durdurmasının istendiğini açıklamıştı.

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi de 4 Nisan'da yaptığı açıklamada, yürütülen soruşturma sonucunda Prens Hamza'nın dış güçlerle ülkenin güvenliğini hedef alan birtakım faaliyetlere karıştığının ortaya çıktığını söylemişti.

Eski Veliaht Prens Hamza bin Hüseyin, 5 Nisan'da Kral 2. Abdullah'a bağlılığını teyit eden bir mektuba imza atmıştı.

Ürdün Kralı 2. Abdullah ise 7 Nisan'da ulusa sesleniş için yazılı bir açıklama yayımlamış, Prens Hamza'nın ailesi ile birlikte sarayında bulunduğunu ve son günlerde yaşanan "fitnenin son bulduğunu" ifade etmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamdi Yıldız

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