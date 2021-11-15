Son Dakika | Ürdün'de Kral'a hakaretten mahkum 155 kişiye af kararı verildi - Haberler
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Son Dakika | Ürdün'de Kral'a hakaretten mahkum 155 kişiye af kararı verildi

AA / Laith Al - Haberler | Güncel
Son Dakika | Ürdün'de Kral'a hakaretten mahkum 155 kişiye af kararı verildi

Son dakika habere göre Ürdün Kralı 2. Abdullah bin el-Hüseyin'in, kendisine hakaretten dolayı mahkum olan 155 kişi için af kararı çıkardığı bildirildi.

Ürdün Kralı 2. Abdullah bin el-Hüseyin'in, kendisine hakaretten dolayı mahkum olan 155 kişi için af kararı çıkardığı bildirildi.

Kraliyet Divanından yapılan açıklamada, 155 kişinin mahkumiyet cezasının düşürüldüğü kaydedildi.

Ürdün'de Kral'a hakaret içeren sözlü ya da yazılı bir davranışta bulunmak bir yıldan 3 yıla kadar hapis cezası gerektiren suçlar arasında yer alıyor. Ülkenin ceza kanununa göre, özel af, Bakanlar Kurulu'nun beyanı ve tavsiyesi ile Kral tarafından uygulanıyor.

Kral 2. Abdullah, geçen ekim başında, tüm hakaret davalarının incelenerek, özel af kapsamında işleme alınması talimatı vermişti.

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AA / Laith Al - Son Dakika Haberleri

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