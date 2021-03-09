Son dakika! Ürdün'de Kovid-19 vaka sayılarının artması üzerine okullar yeniden uzaktan eğitime geçti

Ürdün hükümeti, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarının artması nedeniyle okullarda yeniden uzaktan eğitime geçildiğini duyurdu.

Ürdün hükümeti kabinesinde göreve yeni başlayan bakanlardan Eğitim Bakanı Muhammed Ebu Kudeys ve Enformasyon Bakanı Sahır Dudin, ortaklaşa düzenledikleri basın toplantısında salgına karşı alınan önlemleri açıkladı.

Toplantıda, ilkokulların ilk üç sınıfının ve orta öğretimin tamamının ikinci yarı yılla birlikte bir ay önce yüz yüze eğitime geçtiği ülkede vaka sayılarının artması üzerine yeniden uzaktan eğitim kararı alındığı belirtildi.

Ürdün'de Kovid-19 salgınının 2020 yılının mart ayında patlak vermesinin ardından, daha önce de iki defa yüz yüze eğitime ara verilmişti.

Ürdün Sağlık Bakanlığının son verilerine göre, ülkede Kovid-19 kaynaklı 5 bin 46 kişi hayatını kaybederken, 442 bin 202 vaka tespit edildi. İyileşen hasta sayısı ise 375 bin 478'e ulaştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Laith Al