Son dakika: Ürdün'de Kovid-19 nedeniyle bir günde 96 kişi hayatını kaybetti

Son dakika gündem haberi... Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarında son günlerde ciddi artış görülen Ürdün'de bir günde 96 kişi yaşamını yitirdi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarında son günlerde ciddi artış görülen Ürdün'de bir günde 96 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 8 bin 433 yeni vaka tespit edildi, 7 bin 705 kişi ise hastalığı atlattı.

Yaklaşık 11 milyon nüfusa sahip ülkede 96 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle virüs kaynaklı toplam can kaybı 6 bin 277'ye ulaştı.

Toplam vaka sayısının 571 bin 290'a çıktığı Ürdün'de salgının başından bu yana iyileşen hasta sayısı ise 463 bin 893 oldu.

Salgının etkisini artırdığı ülkede günlük vaka sayıları son dönemde 9 binlere kadar çıkmış, can kaybı da ilk kez 22 Mart'ta 100'ü geçmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Laith Al