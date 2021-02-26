Son dakika... Ünye'de muhtarların katılımıyla Kovid-19 ile mücadele toplantısı yapıldı

Son dakika haber... Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğünce, muhtarların da katılımıyla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele toplantısı gerçekleştirildi.

Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğünce, muhtarların da katılımıyla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele toplantısı gerçekleştirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğünün Toplantı Salonunda düzenlenen toplantıda, koronavirüsle mücadelede muhtarlara önemli görevler düştüğü vurgulandı.

Her muhtarın, mahallesini ve mahalle sakinlerini yakından tanıdığı ifade edilen toplantıda, Kovid-19 sürecinde başarıya daha hızlı ulaşmak için herkesin mücadeleye destek olması istendi.

Mahalle muhtarlarının, aile ve komşu oturmalarından uzak durulması, kısıtlama günlerinde kurallara uyulması, maske ve mesafe kurallarına riayet edilmesi konularında kendi bölgelerinde gerekli uyarıları yapması gerektiği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hacer Öztürk