Son dakika... Ünye'de ev yangınında 2 kişi dumandan etkilendi - Haberler
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Son dakika... Ünye'de ev yangınında 2 kişi dumandan etkilendi

AA, Hacer Öztürk - Güncel
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Son dakika... Ünye'de ev yangınında 2 kişi dumandan etkilendi

Son dakika haberleri... Ordu'nun Ünye ilçesinde çıkan ev yangınında dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

ÜNYE, ORDU (AA) - Ordu'nun Ünye ilçesinde çıkan ev yangınında dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Bayramca Mahallesi'nde iki katlı binanın giriş katında Mehmet Bacacı'nın (84) yaşadığı evde sobadan sıçrayan kıvılcım nedeniyle yangın çıktı.

Üst katta yaşayan ve yangını fark eden Bacacı'nın oğlu Namzet Bacacı, babasını evden çıkardı.

Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye İtfaiye Gurup Amirliği ekipleri, yangını söndürdü.

Dumandan etkilenen baba ile oğlu, Ünye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

AA / Hacer Öztürk - Güncel

Yangın, Ordu, Ünye, Güncel, Haberler

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