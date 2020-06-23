Son Dakika | Ünye'de bir gecede 7 bin 830 lira ceza kesildi
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Son Dakika | Ünye'de bir gecede 7 bin 830 lira ceza kesildi

Son dakika haberi... Ordu'nun Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan 4 saatlik gece uygulamasında 7 bin 830 lira para cezası kesildi.

Son Dakika | Ünye'de bir gecede 7 bin 830 lira ceza kesildi
23.06.2020 11:58 | Son Güncelleme: 23.06.2020 12:02

Ordu'nun Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan 4 saatlik gece uygulamasında 7 bin 830 lira para cezası kesildi.

Ünye'de özellikle sahil şeridinde gezmeye çıkan vatandaşların yoğun ihbarı üzerine çalışma başlatan İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi'nde görevli ekipler Gölevi Mahallesi Devlet Sahil Yolu üzerinde 22 Haziran gecesi yaptıkları uygulamada 12 kişiye toplamda 7 bin 830 lira para cezası uyguladı.

Araç sürücülerinin hızlı araç kullanmak, abart egzoz ile gürültü çıkarma, yüksek sesle müzik dinleme gibi davranışlarla, vatandaşların huzur ve güvenliğini bozan trafik ihlallerinin yapıldığı yönünde çok sayıda ihbar ve şikayet alınması üzerine Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Gölevi Mahallesi Devlet Sahil Yolu üzerinde özellikle vatandaşların akşam saatlerinde yürüyüş yaptıkları güzergahlarda 4 saatlik denetim başlatan ekipler tarafından 6 kişiye motorda kask takmadığı gerekçesiyle 792 lira, 1 araç sürücüsüne abartılı egzoz kullanmaktan 1228 lira, cep telefonuyla araç kullanan 3 kişiye 864 lira ve ehliyetsiz araç kullanan 2 kişiye de 4 bin 946 lira para cezası uygulandı.

Yetkililer vatandaşların huzur ve güvenliği için kontrol ve denetimlerin her akşam aralıksız devam edeceğini belirtti. - ORDU

Kaynak: İHA

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