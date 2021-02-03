Son Dakika | Unutulmaya yüz tutmuş tarihi yerleri çocuklar için kitaplaştırdı
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Son Dakika | Unutulmaya yüz tutmuş tarihi yerleri çocuklar için kitaplaştırdı

03.02.2021 08:35 | Son Güncelleme: 03.02.2021 08:38
Son Dakika | Unutulmaya yüz tutmuş tarihi yerleri çocuklar için kitaplaştırdı

Son dakika haberi... Sakarya'nın Pamukova ilçesinde Türkçe öğretmenliği yapan Elif Alp, salgın döneminde yazdığı iki kitapla, unutulmaya yüz tutulmuş tarihi mekanları çocuk okuyuculara maceralı bir şekilde aktarıyor.

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde Türkçe öğretmenliği yapan Elif Alp, salgın döneminde yazdığı iki kitapla, unutulmaya yüz tutulmuş tarihi mekanları çocuk okuyuculara maceralı bir şekilde aktarıyor.

Ertuğrul Gazi Ortaokulu'nda görevli Alp, salgın dolayısıyla evlerinde kalan öğrencilerin daha eğlenceli vakit geçirebilmeleri için "Senin Maceran: Tılsımlı Kolyenin Peşinde" isimli çocuk kitabını yazdı.

Bursa'nın İznik ilçesinde, 2014 yılında göl kıyısının 20 metre açığında bulunan ve bin 600 yıl önce Aziz Neophytos'un adına inşa edildiği belirlenen bazilikanın konu edildiği eserde, minik okuyucular, tarihi kalıntıda gizemli kolyenin sırrını bulabilmek için macera dolu yolculuğa çıkıyor.

Alp, ilk hikaye kitabının çocuk okuyucular tarafından beğenilmesinin ardından ikinci kitabı "Senin Maceran 2: Gizemli Hazinenin Peşinde"yi okuyucuların beğenisine sundu. Çocuklar, Pamukova ilçesine bağlı Akçakaya köyünde Bizans döneminde para basım merkezi olarak kullanılan ve Kral Diliporis'in kendi mezarının bulunduğu yeri şifrelediği Dikili Taş Anıtı'nda hazineyi bulmaya çalışıyor.

Öğrencilere derslerde kitap okuturken sıkıldığını dile getiren Alp, "Çocuklar dijital ekrana alıştığından dolayı durağan bir kitap okurken maalesef sıkılıyorlar. Kitapların tekniğinin ve içeriğinin değişmesi gerektiğini düşündüm. Bu sebeple okuyucunun aktif kararlar aldığı, sayfalar arasında gidip gelen, gezilebilen, okuyucunun kararına göre sayfalar arası dolaşılabilen, şifreli bir kitap yazmaya karar verdim." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Ayvaz

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