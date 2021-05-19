Son dakika: Ünlü sanatçı Oğuz Yılmaz hayatını kaybetti
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Son dakika: Ünlü sanatçı Oğuz Yılmaz hayatını kaybetti

Son dakika: Ünlü sanatçı Oğuz Yılmaz hayatını kaybetti
Hürriyet - Haberler | Magazin

1968 yılında Ankara'da doğan Oğuz Yılmaz, 1999 yılında çıkardığı 'Usta' albümünde yer alan 'Bas Bas Paraları Leyla'ya' adlı şarkıyla geniş kitlelerin dikkatini çekti.

1968 yılında Ankara'da doğan Oğuz Yılmaz, 1999 yılında çıkardığı 'Usta' albümünde yer alan 'Bas Bas Paraları Leyla'ya' adlı şarkıyla geniş kitlelerin dikkatini çekti.

Evli ve iki çocuk babası olan Oğuz Yılmaz, 2003 yılında 'Gördün mü?' albümünde yer alan aynı adlı şarkı ve 'Çekirge' ile adından söz ettirdi.

Çekirge parçasıyla çocukların büyük beğenisini kazanan Oğuz Yılmaz, 2004 yılında kendi müzik şirketi 'Yılmazlar Plak'ı kurdu.

Oğuz Yılmaz ayrıca kızı Sude'yle 'Uğur Böceğim' şarkısında düet yaptı.

Kaynak: Hürriyet

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