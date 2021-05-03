SON DAKİKA... Ünlü rapçi bebeğini kaybetti
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SON DAKİKA... Ünlü rapçi bebeğini kaybetti

SON DAKİKA... Ünlü rapçi bebeğini kaybetti
Snob Magazin - Haberler | Magazin

SON DAKİKA... 'Murda' adıyla tanınan ünlü rapçi Önder Doğan, yeni doğan kızı Ayla'yı kaybettiğini duyurdu. İşte yürek yakan o açıklama...

Instagram hesabından açıklama yapan Murda, "Güzel kızım benim sen artık bizim koruyucu meleğimsin. Sebebini ve anlamını bilmiyorum daha ama Allahımın demek ki sana ihtiyacı vardı ve seni yanına aldı. Üzgünüm kızım. Çok üzgünüm.

Kalbim ve ruhum ağlıyor her gün. Son nefesini yanımızda verdin, huzur içinde gittin ve gidişinle bendende bi parça götürdüm yanında..Nasıl yapacağımı bilmiyorum. Hayat nasıl devam etmeli şimdi? Seni öptüm ve kokladım ama yetmedi kızım. Çok özlüyoruz seni. Kalbimdesin. Aklımdasın. Ruhumdasın.

Sen benim dünya güzeli melek kızımsın. Annesinin ve Babasının elması, ablasının koruyucu meleği. Seni çok özlüyoruz ve çoktan çok seviyoruz. Huzur içinde dinlen kızım." diye yazdı.

Kaynak: Snob Magazin

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