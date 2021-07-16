Son Dakika | Ünlü oyuncu Kaan Çakır'ın restoranında yangın çıktı
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Son Dakika | Ünlü oyuncu Kaan Çakır'ın restoranında yangın çıktı

İhlas Haber Ajansı / Eren Ayhan - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre Ünlü oyuncu Kaan Çakır'ın restoranında yangın çıktı Ünlü oyuncu Kaan Çakır'ın Bodrum'da açtığı restoranında yangın çıktı.

Ünlü oyuncu Kaan Çakır'ın restoranında yangın çıktı

MUĞLA - Ünlü oyuncu Kaan Çakır'ın Bodrum'da açtığı restoranında yangın çıktı. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın itfaiyenin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Bodrum'a yerleşen ünlü oyuncu Kaan Çakır'ın, Bitez Mahallesi'nde açtığı restoranda yangın çıktı. Elektrik kontağından başlayan yangın elyaf malzemenin tutuşmasıyla bir anda büyüdü. Yoğun trafik sebebiyle bölgeye güçlükle ulaşabilen itfaiye ekipleri, yangına çatıya çıkarak müdahale etti. Söndürme çalışmalarına restoran yetkilileri de destek verdi. İtfaiye ve restoran yetkililerinin müdahalesi sonucu, yangın kontrol altına alınıp soğutma çalışması yapıldı. Restoran çatısında hasar oluştu. Ünlü oyuncu Kaan Çakır'a ise telefonla haber verildiği öğrenildi.

Son Dakika | Ünlü oyuncu Kaan Çakır'ın restoranında yangın çıktı
Son Dakika | Ünlü oyuncu Kaan Çakır'ın restoranında yangın çıktı
Son Dakika | Ünlü oyuncu Kaan Çakır'ın restoranında yangın çıktı
Son Dakika | Ünlü oyuncu Kaan Çakır'ın restoranında yangın çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Eren Ayhan

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