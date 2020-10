Son dakika! Ünlü aktör Sean Connery 90 yaşında hayatını kaybetti

Bir son dakika haberine göre Hollywood'un meşhur aktörlerinden Sean Connery'nin 90 yaşında hayatını kaybettiği bildirildi.

James Bond filmlerinin yapımcısı EON prodüksiyon şirketi, 90 yaşındaki dünyaca ünlü İskoç aktör Connery'in yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Connery, beyaz perdede Bond karakterini ilk kez canlandıran ve Bond serisi filmlerinin en çok bilinen oyuncusu olarak tanınıyordu.

Usta oyuncu Connery, "The Untouchables" filmindeki İrlandalı polis rolüyle 1988'de Oscar kazanmıştı.

Connery, Bond film serilerinin "Ajan 007 James Bond" karakteri ile hafızalara kazınırken "Indiana Jones and the Last Crusade", "Highlander" ve "The Hunt for Red October" gibi filmlerde de önemli roller üstlenmişti.

2000 yılında İngiltere Kraliçesi Elizabeth tarafından şövalye ilan edilerek "Sir" unvanını alan Connery, ağustosta 90 yaşına girmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuri Aydın