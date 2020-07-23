Son dakika! Üniversitede yetiştirilen kurbanlıklar internet üzerinden satışa çıktı Gelen son dakika haberlerine göre Balıkesir Üniversitesi Hayvancılık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü tarafından yetiştirilen kuzu, koç ve koyunlardan kurbanlık vasfını taşıyan küçükbaş hayvanların satışına başlandı.

Balıkesir Üniversitesi Hayvancılık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü tarafından yetiştirilen kuzu, koç ve koyunlardan kurbanlık vasfını taşıyan küçükbaş hayvanların satışına başlandı. Üniversitenin internet sitesinden satışa çıkarılan 34 kurbanlıktan 26 tanesi üniversite personeli tarafından satın alındı.

Konuyla ilgili bilgi veren Hayvancılık Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Mehmet Ali Azman, bu yıl 34 kurbanlığın satışa sunulduğunu söylerken, Merkez Müdürlüğünün yetiştirme çiftliğinde yetiştirilen hayvanların kesim işleminin de dileyen personel için çiftlikte yapılabileceğini belirtti.

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde ülkemiz ve İslam alemi için hayır dileklerinde bulunan Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş da üniversitenin her alanda üretim faaliyetlerini sürdürdüğünü ifade ederken; "Türkiye'yi doyuran il sloganıyla özdeşleşen Balıkesir'de tarım ve hayvancılık alanında da ilgili birimlerimiz değer üreten çalışmalarına devam edecektir" dedi. Rektör Prof. Dr. İlter Kuş, gerçekleştirilen çalışmalarda emeği geçenlere de teşekkür etti. - BALIKESİR

Kaynak: İHA