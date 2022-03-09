Son dakika: Üniversite öğrencisine işkence davasında 4 kişi hakkında yeni soruşturma

ANKARA (DHA) - ANKARA'da hukuk fakültesi öğrencisi Oğuzcan Kurt'u (24) parkta darp edip yaraladığı suçlamasıyla 4 polis hakkında 'işkence' suçundan dava açılması ardından, aynı olayla ilgili 2 polis ve 2 sağlık görevlisi hakkında daha adli soruşturma başlatıldı.

Geçen yıl 22 Ağustos akşam saatlerinde Sıhhiye'deki Cumhuriyet Parkı'nda meydana gelen olayda; hukuk fakültesi öğrencisi Oğuzcan Kurt, parkta açık olan suyu kontrol etmek istedi. Bu sırada parkın yanında Atatürk Bulvarı üzerinde uygulama için bekleyen polisler, Kurt'u yanlarına çağırarak kimlik sordu. Kimliğini gösteren Kurt, polis memurunun "Buradan git" demesi üzerine "İstersem giderim" diye karşılık verdi. Bunun üzerine polisler Kurt'u darbetti ve polis merkezine götürdü. 'Polise direnmek' suçlamasıyla ifadesi alınan Kurt, daha sonra hastaneye götürüldü. Yapılan muayenede çenesinin kırık olduğu ve beyin kanaması şüphesi bulunduğu belirlenen Kurt, Ankara Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. 2 kez ameliyat olan Kurt, polisler hakkında şikayetçi oldu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma sonunda olaya karıştıkları belirlenen polis memurları İbrahim Ş., Alper Y., Eyüp T. ve Serdar Ö. hakkında 'işkence' suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle Ankara 16'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.