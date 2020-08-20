Son Dakika | Üniversite öğrencisi Güleda Cankel'i bıçaklayarak öldüren sanığa müebbet hapis cezası Bir son dakika haberine göre Isparta'da 19 yaşındaki üniversite öğrencisi Güleda Cankel'in bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin davada tutuklu sanık Zafer Pehlivan, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Isparta'da 19 yaşındaki üniversite öğrencisi Güleda Cankel'in bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin davada tutuklu sanık Zafer Pehlivan, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Isparta 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Pehlivan, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Salonda genç kızın babası Mustafa Cankel ve taraf avukatları hazır bulundu.

Son sözü sorulan sanık Pehlivan, cinayeti tasarlamadığını iddia etti.

Sanık "Boğazını sıktığımı hatırlıyorum, gerisini hatırlamıyorum. Acılı ailesinden özür diliyorum." dedi.

Mahkeme heyeti, sanık Zafer Pehlivan'a "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası verdi.

Karara tepki gösterildi

Duruşma sonrası adliye önünde gazetecilere açıklamada bulunan Cankel ailesinin avukatı Alev Öztürk, beklemedikleri bir kararla karşılaştıklarını söyledi.

Mahkeme heyetinin dosyadaki mevcut durumu "tasarlamak" yönünden yeterli bulmadığını, sadece "kasten öldürme" suçundan müebbette hükmettiğini aktaran Öztürk, "Bizim açımızdan kesinlikle kabul edilebilir bir karar değil."dedi.

Öztürk, dosyadaki durumun 17 saat sistematik bir şekilde maktulün işkenceye tabi tutularak alı koyulduğunu ve defalarca darbedildiğini ortaya koyduğunu ifade ederek şöyle konuştu:

"Bu cinayeti tasarlayarak yaptığını ortaya koyan kendi el yazısıyla yazdığı mektuba rağmen ne yazık ki ağırlaştırılmış hapis cezasına hükmedilmedi. Bizim mücadelemiz kesinlikle bitmedi. Bunun istinaf ve yargıtay aşaması var. Biz sonuna kadar bu mücadelede kararlıkla yürümeye ve katil hak ettiği cezayı alana kadar vazgeçmeyeceğiz. Çok üzgünüm konuşmak için çok zorlanıyorum. Ben ailenin yüzüne nasıl bakacağımı bilmiyorum. bunu nasıl izah edeceğimi bilmiyorum."

Baba Mustafa Cankel de kararı ağırlaştırılmış müebbet olarak beklediklerini ancak beklemedikleri bir sonuç aldıklarını belirterek, "Yaşadığımız acıyı bir tane ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası değil, on tane verilse bizi kendimize getiremez. Bu şekilde cinayetlerin önü açılmış ve bir nevi af addedilmiş olması anlamına gelir. İnşallah istinaf mahkemesinden dosyamız döner ve sanık hakkettiği cezayı alır." diye konuştu.

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka da duruşma salonuna alınmadığını belirterek, "Davanın seyrini etkilememek adına ısrarcı olmadan dışarıya çıktım, verilen karardan dolayı çok üzgünüm." dedi.

Bazı kadın platformu temsilcileri adliye önünde slogan atarak karara tepki gösterdi.

Isparta Fatih Mahallesi'nde 19 Kasım 2019'da apartta kalan Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Fotoğrafçılık Bölümü birinci sınıf öğrencisi Güleda Cankel, eski erkek arkadaşı Zafer Pehlivan tarafından bıçaklanarak öldürülmüştü.

Katil zanlısı Pehlivan hakkında "tasarlayarak ve canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle iddianame hazırlanmıştı.

Kaynak: AA