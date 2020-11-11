Son dakika: Üniversite öğrencisi genç kız, evinde öldürülmüş olarak bulundu (2)
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Son dakika: Üniversite öğrencisi genç kız, evinde öldürülmüş olarak bulundu (2)

11.11.2020 19:44 | Son Güncelleme: 11.11.2020 19:49

Son dakika haberi: Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, üniversite öğrencisi 22 yaşındaki Cennet Tuğba Tokbaş, evinde öldürülmüş halde bulundu.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, üniversite öğrencisi 22 yaşındaki Cennet Tuğba Tokbaş, evinde öldürülmüş halde bulundu.

Alınan bilgiye göre R.B.H, annesine kız arkadaşı Tokbaş ile kavga ettiklerini söyledi.

Şüphelenen anne, genç kızın sağlık durumundan endişe ederek, evin kontrol edilmesi için polisi aradı.

Yunus Emre Mahallesi 6409 Sokak'taki eve giden polis ekipleri, genç kızı boğazı sıkılarak öldürülmüş halde buldu.

Cinayet zanlısı R.B.H, gözaltına alındı. Tokbaş'ın cenazesi, morga kaldırıldı.

Cennet Tuğba Tokbaş'ın, Pamukkale Üniversitesi Resim Bölümü 4. sınıf öğrencisi olduğu öğrenildi.

Son dakika: Üniversite öğrencisi genç kız, evinde öldürülmüş olarak bulundu (2)
Son dakika: Üniversite öğrencisi genç kız, evinde öldürülmüş olarak bulundu (2)
Son dakika: Üniversite öğrencisi genç kız, evinde öldürülmüş olarak bulundu (2)
Son dakika: Üniversite öğrencisi genç kız, evinde öldürülmüş olarak bulundu (2)

Kaynak: Anadolu Ajansı

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