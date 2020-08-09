Son dakika! Üniversite destekli lise Almanya'da eğitime başlıyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika! Üniversite destekli lise Almanya'da eğitime başlıyor

Son dakika haberine göre ALMANYA'nın başkenti Berlin'de sekiz yıl önce üniversite kampüsü açan Bahçeşehir Üniversitesi, şimdi de Mentora Gymnasium'un kapılarını öğrencilere açıyor.

Son dakika! Üniversite destekli lise Almanya'da eğitime başlıyor
09.08.2020 09:51 | Son Güncelleme: 09.08.2020 09:58

ALMANYA'nın başkenti Berlin'de sekiz yıl önce üniversite kampüsü açan Bahçeşehir Üniversitesi, şimdi de Mentora Gymnasium'un kapılarını öğrencilere açıyor. 10 Ağustos'tan itibaren eğitime başlayacak lise, eyalet eğitim müfredatını uygulayacak.

Almanya'daki eğitim yatırımlarına devam eden BAU Global, 2020-2021 eğitim-öğretim yılı için Berlin'de Eğitim Senatörlüğünün lisansıyla Mentora Gymnasium'u hizmete açtı. Ülkede ilk kez yüksek akademik eğitim ile lise eğitimini aynı çatı altında buluşturacak Mentora Gymnasium'da, hem Berlin International Üniversitesi'nin sunduğu imkanlardan yararlanılacak hem de Almanya'daki en yüksek lise diploması olan Abitur'a sahip olma fırsatı sunulacak.

ÜNİVERSİTE İLE ENTEGRE İLK LİSE

Lisenin, Berlin International Üniversitesi ile aynı yerleşkede faaliyet göstereceğini dile getiren BAU Global Başkanı Enver Yücel, "Mentora Gymnasium, öğrencilerine Abitur diploması veren bir lisedir. 7.sınıftan 12. Sınıfa kadar eğitim verecek. Eğitim dili Almanca olacak. Almanca'nın yanı sıra Türkçe, İngilizce ve İspanyolca dersleri de vereceğiz. Lisemizin üniversite yerleşkesinde bulunması nedeniyle öğrenciler üniversitedeki profesörlerden de dersler alacak ve beraber projeler yapacak. Bu bağlamda Berlin'de üniversite ile entegre ilk lise olma özelliği taşıyor. Bilindiği üzere Almanya'da yaşayan vatandaşlarımızın, Abitur yapma oranı oldukça düşük. Bu bağlamda Mentora Gymnasium, Almanya'da yaşayan Türk öğrenciler için uluslararası standartlarda eğitim görecekleri, Abitur alacakları ve ek derslerle Türkçelerini geliştirecekleri bir lise olacaktır" dedi.

SINIFLAR 20 KİŞİLİK

Enver Yücel, eğitimde başarıyı teşvik eden ve sosyal eşitliğe önem veren bir anlayışla hizmet sunacak Mentora Gymnasium'un, ilk yılında olmasına rağmen başarılı öğrencilere burs vereceğini söyleyerek, "10 Ağustos itibariyle kapılarımızı öğrencilere açıyoruz. Bu yıl 7. ve 8. sınıflarla lise eğitimi başlayacak. Sınıflarımız, maksimum 20 öğrencinin ders göreceği şekilde tasarlandı. Hem ülkemiz hem de Almanya için hayırlı olsun" diye konuştu.


Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Tartıştığı yakınlarına tencere fırlatırken balkondan düştü! O anlar kamerada 3. Sayfa
Tartıştığı yakınlarına tencere fırlatırken balkondan düştü! O anlar kamerada
Oyuncu Afra Saraçoğlu, K-Pop dansıyla izleyenleri kendinden geçirdi Magazin
Oyuncu Afra Saraçoğlu, K-Pop dansıyla izleyenleri kendinden geçirdi
Muharrem İnce'den bomba iddia: Saray'a giden CHP'li ben değilim, bir genel başkan yardımcısı Politika
Muharrem İnce'den bomba iddia: Saray'a giden CHP'li ben değilim, bir genel başkan yardımcısı
Cezaevinden çıkan baba, kızıyla ilişkisi olduğunu öğrendiği çalışan yerine patronu öldürmüş 3. Sayfa
Cezaevinden çıkan baba, kızıyla ilişkisi olduğunu öğrendiği çalışan yerine patronu öldürmüş
Milli futbolcu Enes Ünal, eşiyle Bodrum'da tatilin tadını çıkarıyor Spor
Milli futbolcu Enes Ünal, eşiyle Bodrum'da tatilin tadını çıkarıyor
Belediyenin ortağı olduğu şirketin malzemelerini çalışanlar çaldı 3. Sayfa
Belediyenin ortağı olduğu şirketin malzemelerini çalışanlar çaldı
Dilenci, 'Oscarlık' bayılma performansı ile vatandaşları dolandırmaya kalktı
Dilenci, "Oscarlık" bayılma performansı ile vatandaşları dolandırmaya kalktı
Kılıçdaroğlu, canlı yayında eline ulaşan anketin sonucunu paylaştı: Görünce gözlerime inanamadım
Kılıçdaroğlu, canlı yayında eline ulaşan anketin sonucunu paylaştı: Görünce gözlerime inanamadım
Bulgaristan'daki orman yangınının 3. günüde alevler Türkiye'ye doğru ilerliyor
Bulgaristan'daki orman yangınının 3. günüde alevler Türkiye'ye doğru ilerliyor
Yeni Zelanda'da 100 gündür toplum içinde Kovid-19 vakası kaydedilmedi
Yeni Zelanda'da 100 gündür toplum içinde Kovid-19 vakası kaydedilmedi
'Ne yapıyor bir bakayım' diye gitti, kardeşinin cansız bedeniyle karşılaştı
'Ne yapıyor bir bakayım' diye gitti, kardeşinin cansız bedeniyle karşılaştı
Gündüz vakti eve giren kadın hırsız perdeleri de çaldı! Evden çıkarken kameraya yakalandı
Gündüz vakti eve giren kadın hırsız perdeleri de çaldı! Evden çıkarken kameraya yakalandı
Cumhur İttifakı'na mı katılacaklar? İYİ Parti'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısına yanıt
Cumhur İttifakı'na mı katılacaklar? İYİ Parti'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısına yanıt
TIR sürücüsünü boşandığı eşiyle ilişki yaşadığı gerekçesiyle öldürdü
TIR sürücüsünü boşandığı eşiyle ilişki yaşadığı gerekçesiyle öldürdü
Messi, Şampiyonlar Ligi'nde 35 farklı takıma gol atan ilk futbolcu oldu
Messi, Şampiyonlar Ligi'nde 35 farklı takıma gol atan ilk futbolcu oldu
Boğulduğu düşünülen genç kızı polis memurunun dikkati kurtardı
Boğulduğu düşünülen genç kızı polis memurunun dikkati kurtardı
Otobüsü durdurdu, binmek yerine eşikte ayakkabılarının bağcıklarını bağladı
Otobüsü durdurdu, binmek yerine eşikte ayakkabılarının bağcıklarını bağladı
Son Dakika: İstanbul Valiliği: Otobüs kazasında 5 kişi hayatını kaybetti, 3'ü çocuk, 7'si yetişkin 10 vatandaşımızın durumu ağır
Son Dakika: İstanbul Valiliği: Otobüs kazasında 5 kişi hayatını kaybetti, 3'ü çocuk, 7'si yetişkin 10 vatandaşımızın durumu ağır
'Dayı' filminin setinde ikinci kez taciz olayı yaşandı
"Dayı" filminin setinde ikinci kez taciz olayı yaşandı
Uzmanlar koronavirüs için yeni bir belirti daha duyurdu: Hıçkırık tutan adamın testi pozitif çıktı
Uzmanlar koronavirüs için yeni bir belirti daha duyurdu: Hıçkırık tutan adamın testi pozitif çıktı
Son Dakika: İstanbul'da Kuzey Marmara Otoyolu'nda otobüs yoldan çıktı: 5 ölü, 25 yaralı
Son Dakika: İstanbul'da Kuzey Marmara Otoyolu'nda otobüs yoldan çıktı: 5 ölü, 25 yaralı
İstanbul'da pozitif vaka yoğunluğunun yüksek olduğu ilçelerde kısıtlama olabilir
İstanbul'da pozitif vaka yoğunluğunun yüksek olduğu ilçelerde kısıtlama olabilir
Son Dakika: İstanbul Eyüpsultan'da üst geçit çöktü, yol ulaşıma kapandı
Son Dakika: İstanbul Eyüpsultan'da üst geçit çöktü, yol ulaşıma kapandı
Acının böylesi! Kendi düğününe giden damat, feci şekilde can verdi
Acının böylesi! Kendi düğününe giden damat, feci şekilde can verdi
Son Dakika: İzmir'de taksi ücretlerine zam geldi
Son Dakika: İzmir'de taksi ücretlerine zam geldi
Dünyaca ünlü oyuncu Úrsula Corberó, üstsüz pozlarını paylaştı! Kısa sürede beğeni yağdı
Dünyaca ünlü oyuncu Úrsula Corberó, üstsüz pozlarını paylaştı! Kısa sürede beğeni yağdı
Ali Babacan'ın partisinden hükümete 10 maddelik öneri: Bunları yaparsanız TL değer kazanır
Ali Babacan'ın partisinden hükümete 10 maddelik öneri: Bunları yaparsanız TL değer kazanır
Boğaz'ı yüzerek geçip işlerine giden 'Sarayburnu Fatihleri' hayatlarından oldukça memnun
Boğaz'ı yüzerek geçip işlerine giden 'Sarayburnu Fatihleri' hayatlarından oldukça memnun
Beyrut'taki patlamanın yarattığı şok dalgasının etkisi dronla görüntülendi
Beyrut'taki patlamanın yarattığı şok dalgasının etkisi dronla görüntülendi
'Dur' ihtarına uymayan sürücüyü kovalayan polis memuru şehit oldu
"Dur" ihtarına uymayan sürücüyü kovalayan polis memuru şehit oldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Donald Trump Fatih Sultan Meral Akşener Süleyman Soylu
Magazin Hülya Avşar Ajda Pekkan Barış Arduç Serdar Ortaç
Spor Arda Turan Caner Erkin Fatih Terim Emre Belözoğlu Ertuğrul Sağlam
Daha Fazla Lübnan Beyrut Antalya Türk Lirası
Şu an buradasınız: Son dakika! Üniversite destekli lise Almanya'da eğitime başlıyor - Berlin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.8.2020 10:41:53. #1.15#
title