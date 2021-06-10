Son dakika... UNICEF ve ILO'nun raporuna göre dünyadaki çocuk işçi sayısı son 4 yılda 8,4 milyon artarak 160 milyona çıktı
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Son dakika... UNICEF ve ILO'nun raporuna göre dünyadaki çocuk işçi sayısı son 4 yılda 8,4 milyon artarak 160 milyona çıktı

Son dakika... UNICEF ve ILO'nun raporuna göre dünyadaki çocuk işçi sayısı son 4 yılda 8,4 milyon artarak 160 milyona çıktı
Anadolu Ajansı / Betül Yürük - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre BİRLEŞMİŞ Dünya genelinde çocuk işçi sayısı son 4 yılda 8,4 milyon artarak 160 milyona ulaştı.

BİRLEŞMİŞ Dünya genelinde çocuk işçi sayısı son 4 yılda 8,4 milyon artarak 160 milyona ulaştı.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ve Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) tarafından yayımlanan ortak raporda, dünya genelinde neredeyse her 10 çocuktan birinin işçi olarak çalıştığı belirtildi.

2020 yılının başında dünya genelinde 63 milyon kız ve 97 milyon erkeğin çocuk işçi olduğuna dikkat çekilen raporda, çocuk işçiliğine son verme yönündeki küresel çabaların son 20 yılda ilk kez durduğu ifade edildi.

Tehlikeli işlerde çalışan 5 ila 17 yaş grubundaki çocukların sayısının 2016'dan bu yana 6,5 ??milyon artarak 79 milyona yükseldiğine işaret edilen raporda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının neden olduğu ekonomik sorunların ve okulların kapanmasının da halihazırdaki çocuk işçilerin çalışma saatlerini uzatmış olabileceği belirtildi.

Dünya genelinde çocuk işçi sayısının son 4 yılda 8,4 milyon artarak 160 milyona çıktığı kaydedilen raporda, 2022 yılının sonuna kadar salgın yüzünden çocuk işçilerin sayısının 9 milyon daha artabileceği uyarısı yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Betül Yürük

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