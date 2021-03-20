Son Dakika | UNICEF: Mart ayının başından bu yana Yemen'deki çatışmalarda 8 çocuk öldü, 33'ü yaralandı
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Son Dakika | UNICEF: Mart ayının başından bu yana Yemen'deki çatışmalarda 8 çocuk öldü, 33'ü yaralandı

20.03.2021 17:29 | Son Güncelleme: 20.03.2021 17:33
Son Dakika | UNICEF: Mart ayının başından bu yana Yemen'deki çatışmalarda 8 çocuk öldü, 33'ü yaralandı

Son dakika haberi: Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Yemen Temsilcisi Phillippe Duamelle, Yemen'de ay başından bu yana gerçekleştirilen saldırılarda 8 çocuğun öldüğünü, 33 çocuğun yaralandığını açıkladı.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Yemen Temsilcisi Phillippe Duamelle, Yemen'de ay başından bu yana gerçekleştirilen saldırılarda 8 çocuğun öldüğünü, 33 çocuğun yaralandığını açıkladı.

Konuyla ilgili yazılı açıklamada bulunan Duamelle, Yemen'de şiddet dalgasının artarak devam ettiğini ve çocuklar üzerinde ağır kayıplara yol açtığını belirtti.

Taiz ve Hudeyde vilayetlerindeki aktif cephelerde çatışmaların yoğunlaşmasıyla mart ayının başından itibaren düzenlenen saldırılarda 8 çocuğun öldüğünün ve 33 çocuğun yaralandığının tespit edildiğini kaydeden Duamelle, gerçek sayının bundan daha yüksek olduğuna işaret etti.

Sivillere, sivil altyapıya ve yerleşim bölgelerine yapılan saldırıları kınayan UNICEF yetkilisi, bu saldırıların uluslararası insancıl hukuku ihlal ettiğini vurguladı.

Duamelle, Yemen'deki çatışan tüm taraflara ülkedeki savunmasız grupları korumaları, sivil altyapıya ve mahallelere yönelik saldırıları derhal durdurmaları çağrısında bulundu.

Birleşmiş Milletlere göre dünyanın en kötü insani krizinin yaşandığı Yemen'de yaklaşık 7 yıldır devam eden savaşta şu ana kadar 233 binden fazla kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 30 milyonluk nüfusun yüzde 80'i hayatta kalmak için yardıma muhtaç hale geldi.

Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Semerci

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