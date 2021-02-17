Son Dakika | UNICEF'in girişimiyle hava yolu şirketleri, Kovid-19 aşılarının taşınmasına destek verecek

Son dakika haber: BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarının dünyaya eşit şekilde dağıtılması için önde gelen hava yolu şirketleri ile İnsani Hava Taşımacılığı Girişimi başlattı.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarının dünyaya eşit şekilde dağıtılması için önde gelen hava yolu şirketleri ile İnsani Hava Taşımacılığı Girişimi başlattı.

UNICEF'ten yapılan açıklamada, 15'ten fazla hava yolu şirketi ile yapılan küresel lojistik anlaşmasında, Kovid-19 aşılarının, temel ilaçların, tıbbi cihazların ve diğer kritik malzemelerin dağıtımına öncelik verileceği bildirildi.

İnsani Hava Taşımacılığı Girişimi kapsamında, güzergahları 100'den fazla ülkeyi kapsayan hava yolu şirketlerinin bir araya gelmesiyle, Kovid-19 aşılarına adil erişim sağlamayı amaçlayan Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) desteklenecek.

Hava yolu şirketlerinin, tıbbi malzemelerin sevkiyatına öncelik vermelerinin yanı sıra sıcaklık kontrolü ve güvenlik gibi önlemler de alacağı, ihtiyaç duyulan bölgelere ilave taşıma desteği sağlayacağı vurgulandı.

UNICEF Tedarik Birimi Direktörü Etleva Kadilli, UNICEF'in İnsani Krizlerde Hava Taşımacılığı Girişimi'ne dahil olan hava yolu şirketlerine minnettar olduğunu belirterek, "Taşınması gereken malzemelerin hacmi, sağlanması gereken soğuk zincir koşulları, teslimat sayısı ve güzergahların çeşitliliği göz önünde bulundurulduğunda bu hayat kurtarıcı aşıların teslimi için devasa ve karmaşık bir girişim." ifadelerini kullandı.

Anlaşmayı şu ana kadar imzalayan hava yollarının, AirBridgeCargo, Air France/KLM, Astral Aviation, Brussels Airlines, Cargolux, Cathay Pacific, Emirates Skycargo, Ethiopian Airlines, Etihad Airways, IAG Cargo, Korean Air, Lufthansa Cargo, Qatar Airways, SAUDIA, Singapore Airlines ve United Airlines olduğu bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sümeyye Dilara Dinçer